Fórmula E, Londres: Jake Dennis vence de forma categórica, Félix da Costa recupera oito lugares | AutoSport

Jake Dennis foi o vencedor da corrida 1 em Londres. O piloto da BMW fez uma excelente corrida e venceu merecidamente a primeira prova deste fim de semana, um triunfo caseiro, para o britânico que correu perante o seu público. António Félix da Costa (DS Techeetah) fez também uma excelente corrida e acabou nos pontos.

O arranque decorreu sem problema, com Alex Lynn (Mahindra) a manter a liderança, com Jake Dennis a ficar atrás do compatriota e Sébastien Buemi (Nissan) a fechar o top 3. Mas na curva seis os contactos foram inevitáveis, numa zona muito estreita da pista, com Alex Sims (Mahindra) a aparecer parado. Nesta fase Félix da Costa já era 14º, sem problemas no seu carro (escapando quase milagrosamente aos incidentes que aconteceram à sua frente), enquanto o líder do campeonato, Sam Bird (Jaguar), foi para a via das boxes com danos no seu carro, assim como o seu colega de equipa Mitch Evans (Jaguar) que já estava no top 10, mas com um carro igualmente danificado, que o obrigou a ir para as boxes para desistir pouco depois, o que beneficiava as contas do título para o piloto português com os homens da Jaguar a ficar a zeros. René Rast (Audi) também fez uma boa largada e já estava nos lugares pontuáveis, apesar de ter a frente muito danificada, mantendo-se na corrida, quando o diretor de prova interrompeu a corrida momentaneamente com um Virtual Safety Car para remover o carro de Sims, algo que durou pouco tempo.

Full Course Yellow deployed after a collision at Turn 6!@AlexanderSims is out of the race 💔



🇬🇧 2021 @Heineken #LondonEPrix | @MahindraRacing July 24, 2021

No recomeço, os pilotos mantiveram as posição e não houve grandes mudanças, apesar das diferenças se manterem curtas. Félix da Costa foi o primeiro a ir ao Attack Mode (AM), que nesta corrida teria a duração de oito minutos.

Na volta seis, Lynn e Dennis foram ao AM, mantendo as posições na frente, com Buemi por perto, mas sem possibilidade de aproveitar. Com as ativações do AM Lynn e Dennis fugiram de Buemi, sem ritmo para acompanhar os homens da frente. Sérgio Sette Câmara (Dragon Penske) envolveu-se em toques com Stoffel Vandoorne (Mercedes) e Norman Nato (Venturi), depois de uma luta mais acesa com Lucas di Grassi (Audi), com o piloto da Audi a levar a melhor, com uma excelente ultrapassagem. Félix da Costa continuava a sua recuperação e passava Sette Câmara que parecia estar com problemas no seu monolugar.

Buemi não estava perto dos líderes e começava a ser pressionado por André Lotterer (Porsche) e Nyck de Vries (Mercedes), com a luta pelo terceiro lugar em aberto.

Félix da Costa foi ao AM pela segunda vez na volta 12, tentando chegar aos pontos, pouco antes de Lynn ter também passado pelo AM, com Dennis a assumir a frente da corrida. O piloto da BMW tentava encontrar o espaço para ir ao AM, sem que Buemi o atrapalhasse, numa fase em que a estratégia ganhava preponderância. Com o andamento da corrida parecia claro que o BMW tinha mais andamento e era mais eficiente que o Mahindra e a vitória começava a pender para Dennis. Lotterer comprometeu a sua corrida quando falhou a ativação do AM, ficando à mercê de De Vries, que passou o alemão, pelo quarto lugar. Norman Nato foi penalizado com cinco segundos de penalização, o que oferecia um lugar “grátis” a Félix da Costa.

A 20 minutos do fim e já sem AM, Lynn cometeu um erro que ofereceu alguma margem de segurança a Dennis, que ficava em posição privilegiada para conquistar a vitória, com margem para ativar o AM mantendo-se na frente, o que aconteceu na volta seguinte. Dennis tinha tudo na mão para conseguir vencer. Atrás a luta entre Di Grassi, Rast e Lotterer pelo quinto lugar aquecia e Félix da Costa estava com o nono lugar praticamente garantido nesta fase.

Lynn perdia muito tempo e ficava sob pressão de Buemi e De Vries, e o segundo lugar ficava em aberto. De Vries passou Buemi e assumiu a terceira posição, iniciando o ataque a Lynn. Na segunda metade do pelotão Robin Frijns e Joel Eriksson não evitavam o contacto com Frijns a forçar a ultrapassagem, sendo penalizado pouco depois com cinco segundos.

A quatro minutos do fim, Félix da Costa passou Nato e confirmava o nono lugar, com oito lugares recuperados. Um minuto depois, De Vries passou Lynn e assumiu a segunda posição, com o britânico da Mahindra a ter dificuldades em aguentar o Mercedes.

Até ao final a única mudança que vimos foi a queda na tabela de Nato, por ter excedido a energia disponível. Jake Dennis venceu de forma categórica, seguido de De Vries e Alex Lynn que ainda conseguiu assegurar um lugar no pódio. Félix da Costa ficou em nono lugar, um mal menor tendo em conta que largou de 17º.

HE DOES IT AGAIN! This time with YOUR help 😉@nyckdevries moves up into second place ⚡️



LIVE updates here 👉 https://t.co/ba1DSigEtk



🇬🇧 2021 @Heineken #LondonEPrix | @MercedesEQFE pic.twitter.com/D35UIqAujD — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 24, 2021

Foi uma excelente corrida para Dennis que conseguiu uma gestão perfeita da corrida, com o BMW a revelar-se uma máquina muito competitiva nesta fase do campeonato. Lynn não teve carro para aguentar o ataque do BMW assim como o de De Vries que voltou a dar motivos para a Mercedes sorrir com Vandoorne a ficar também nos pontos, num fim de semana em que Toto Wolff está presente para ver o trabalho da equipa de perto. Buemi está uma sombra do que já mostrou e noutros tempos só teria olhos para a vitória mas hoje caiu para fora do pódio, numa prova que a Nissan está longe da melhor forma. Também André Lotterer não aproveitou a oportunidade e apresentou um ritmo insuficiente para tentar o pódio. Destaque pela positiva para René Rast, que continua a fazer boas prestações e grandes recuperações. Para a Envision Virgin foi um dia mau, com ambos os carros fora dos pontos, tal como a Jaguar que teve um dia negativo sem qualquer ponto conquistado.

Para António Félix da Costa foi uma boa operação dentro do possível. Recuperou muitos lugares e conseguiu marcar pontos importantes. Caiu para terceiro mas a diferença para a frente é mínima num campeonato que está ao rubro. Amanhã haverá nova corrida, onde a chuva poderá voltar a influenciar o resultado final.

Horário:

Domingo, 25 de Julho

Treino Livre 3 – 7:55

Qualificação – 9:45

Corrida 2 – 13:30