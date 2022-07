Formula E, Londres: Jake Dennis domina corrida, Félix da Costa sétimo | AutoSport

Jake Dennis liderou desde o início ao fim e conquistou a vitória na primeira corrida da ronda dupla do E-Prix de Londres. Félix da Costa terminou em sétimo, depois de ter arrancado de 11º na grelha na capital inglesa.

O piloto da Avalanche Andretti partiu da pole position e conseguiu aguentar as investidas de Stoffel Vandoorne, gerindo de forma perfeita a percentagem de energia disponível e conseguiu uma vitória tranquila perante os seus adeptos, com uma diferença de 2,2s para o piloto da Mercedes-EQ.

A corrida teve um início bastante atribulado, com Edoardo Mortara a fazer um péssimo arranque e, na primeira curva, tem um toque com Sam Bird, que se vê obrigado a retirar, Mortara tem de ir às boxes substituir a asa dianteira e perde qualquer hipótese de se juntar ao resto do pelotão, complicando ainda mais as contas do campeonato.

Os dois pilotos da frente acionaram os seus primeiros modos de ataque ao mesmo tempo, na volta 9, com as duas ativações de 250kW a durarem um minuto cada, e assim permaneceram colados um ao outro. Mas no final dos seus modos de ataque, Dennis tinha mais dois por cento de energia que o Vandoorne, ou qualquer outro piloto que estivesse mais atrás em posições pontuáveis.

A dupla Mercedes tinha como objetivo manter-se à frente de Sérgio Sette Câmara, no segundo e terceiro lugares. O piloto brasileiro da Dragon Penske conseguiu mesmo ultrapassar Nyck de Vries, na primeira curva da volta 5, mas De Vries retomaria ao terceiro posto três voltas a seguir, tomando partido do seu modo de ataque.

Quem também estava a ter uma corrida bem emocionante eram os dois DS Techeetah, que se envolveram em várias ‘batalhas’ no início da corrida e ainda se chegaram mesmo a tocar. Vergne viu a sua corrida a complicar-se quando se envolveu noutro acidente com Buemi, tendo o piloto suíço sido penalizado em 5 segundos e Vergne caído quase para o fundo do pelotão, complicando, tal como Mortara, as contas pelo título.

Voltando aos dois da frente, Vandoorne precisava de uma estratégia que lhe desse vantagem sobre Dennis, aciona o modo de ataque na volta 17, movimento que Dennis cobre logo de seguida para manter a primeira posição.

Stoffel Vandoorne até foi capaz de encurtar a desvantagem para o piloto britânico, mas a percentagem baixa de energia que tinha relativamente ao primeiro classificado cortavam-lhe as hipóteses de lutar pela vitória, tendo ambos feito uma corrida a gerir energia, sem correr grandes riscos, uma vez que o resultado final favorecia ambos.

A figura da corrida, a par de Jake Dennis, foi Nick Cassidy, que arrancando de sétimo foi protagonista das melhores ultrapassagens do dia e ainda teve uma luta super intensa com De Vries pelo terceiro lugar, nas últimas voltas. Apesar de não ter conseguido ultrapassar o piloto da Mercedes, Cassidy arrecadou um positivo quarto lugar. Oliver Askew terminou em quinto, seguido por Mitch Evans e António Félix da Costa, que beneficiaram da perda de energia de Günther, que caiu de quinto para oitavo nos últimos segundos.

O pior aconteceu a Sette Câmara, que ficou sem energia depois de manter o quarto lugar na maior parte da corrida, começando a cair na tabela, não chegando a cruzar a meta. O brasileiro parecia que ia conquistar os primeiros pontos da época, mas ainda não foi desta. A Dragon Penske continua com 0 pontos em 2022.

Jake Dennis também conseguiu a volta mais rápida, completando, desta forma, o seu Grand Slam.

Tendo ficado em segundo lugar, Stoffel Vandoorne aumentou a sua vantagem no campeonato de pilotos, estando cada vez mais perto de se tornar no campeão de Fórmula E de 2022.

António Félix da Costa arrecadou mais 6 pontos, que o colocam na quinta posição da tabela de pilotos.