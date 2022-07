Formula E, Londres: Jake Dennis de novo na pole, Félix da Costa parte de 4º | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Jake Dennis, piloto britânico da Avalanche Andretti, levou a melhor sob Lucas Di Grassi e conquista novamente a pole-position para a segunda corrida do E-Prix de Londres do campeonato do mundo FIA de Fórmula E. António Félix da Costa fez uma boa qualificação, sendo apenas eliminado pelo britânico nas semifinais e vai partir do 4º lugar.

Fase de grupos

António Félix da Costa fazia parte do Grupo A, o grupo com os nomes mais sonantes da presente época de Fórmula E como Jake Dennis, Stoffel Vandoorne, Nyck De Vries ou Edoardo Mortara, juntos a Sam Bird, Oliver Askew, Sergio Sette Câmara, Oliver Rowland, Andre Lotterer e Maximilian Gunther.

Na primeira tentativa, Félix da Costa era apenas sexto, porém na segunda e última tentativa o português mostrou a maior das destrezas e colocou o seu DS Techeetah no segundo lugar do Grupo, passando à fase dos Duelos, que contempla os oito melhores, depois de ontem se ter ficado apenas pelo 11º lugar na grelha. Jake Dennis voltou a mostrar a sua superioridade fazendo o melhor tempo do grupo com 1:13.279s, seguido pelo português que ficou a menos de um décimo do britânico. Em terceiro ficou Nyck De Vries e a fechar os quatro lugares de acesso ficou Oliver Askew.

Stoffel Vandoorne, atual líder do campeonato de pilotos, apenas conseguiu o sétimo melhor tempo do grupo e vai partir de 13º, ficando, mesmo assim, à frente do seu concorrente direto Edoardo Mortara, que voltou a ter uma qualificação para esquecer, ficando no nono posto e partindo do 17º lugar da grelha.

No Grupo B tínhamos Jean-Éric Vergne, Mitch Evans, Robin Frinjs, Lucas Di Grassi, Pascal Wehrlein, Dan Ticktum, Nick Cassidy, Sébastien Buemi, Alexander Sims, Oliver Turvey e Antonio Giovinazzi.

O piloto brasileiro da Rokit Venturi, Lucas Di Grassi, foi o mais rápido do Grupo com 1:13.006, seguido por um impressionante Antonio Giovinazzi, que finalmente mostra toda a sua velocidade, algo que ficou desvanecido durante toda a presente época. Nick Cassidy e Sébastien Buemi fecham os lugares de acesso aos Duelos. Jean-Éric Vergne ficou de fora depois de Giovinazzi ter surpreendido tudo e todos, ficando-se pelo quinto lugar do grupo, Mitch Evans o outro candidato ao título ficou-se apenas pelo sétimo posto.

Isto significava que os quatro aspirantes ao título de campeão de Formula E de 2022 ficavam de fora da fase dos Duelos.

Fase a eliminar

O primeiro confronto dos quartos de final foi entre Buemi e o vencedor da corrida de ontem. Dennis foi o vencedor, assegurando a passagem às meias-finais. O confronto seguinte foi entre os vencedores das duas corridas de Nova Iorque da ronda passada, Nick Cassidy e o português António Félix da Costa, duelo em que o português foi muitíssimo superior, passando às semi-finais. No terceiro duelo tínhamos De Vries contra Giovinazzi e o piloto italiano que ainda não contabiliza qualquer ponto esta época bateu o neerlandês da Mercedes-EQ de forma soberba. Que sessão impressionante para o italiano até ao momento! O último confronto colocou frente-a-frente Askew e Di Grassi, no entanto o piloto da Avalanche Andretti bateu nos muros e concedeu a passagem a Lucas Di Grassi.

O primeiro duelo das meias-finais colocava frente-a-frente o homem do fim-de-semana, Jake Dennis, e António Félix da Costa. O piloto da Avalanche Andretti levou a melhor sobre o português e garantiu o lugar na final. No segundo confronto das meias-finais tínhamos Giovinazzi contra Di Grassi e aqui o piloto da Rokit Venturi não deu hipóteses ao italiano, com 1:12.641s e ocupa o lugar restante na final.

No final, sobravam Jake Dennis, que procurava reclamar a segunda pole do fim-de-semana e o brasieiro Lucas Di Grassi. Aí, o homem da casa aproveitou um erro de Dr Grassi e foi novamente o mais forte, conquistando a pole-position para a segunda corrida do E-Prix de Londres.

Ficava assim definida a grelha para a corrida de mais logo, agendada para as 15h.