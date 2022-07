Formula E, Londres: Jake Dennis conquista pole em “casa”, Félix da Costa parte de 11º | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Jake Dennis, piloto britânico da Avalanche Andretti, levou a melhor sobre Stoffel Vandoorne e conquistou a pole-position para a primeira corrida do E-Prix de Londres. António Félix da Costa vai partir do 11º lugar na grelha, não indo além do sexto melhor tempo na fase de grupos.

Fase de grupos

No Grupo A, estavam presentes, Alexander Sims, Nick Cassidy, Sam Bird, Robin Frinjs, Sette Câmara, Lucas Di Grassi, Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Oliver Turvey, Maximilian Gunther e Stoffel Vandoorne.

A primeira tentativa de os pilotos traçarem a volta mais rápida ficou marcada por um aparente bloqueio de Di Grassi a Mitch Evans. No entanto, os melhores tempos ficaram reservados para as últimas tentativas e aí Stoffer Vandoorne, atual líder do campeonato, não tremeu e marcou o melhor tempo do Grupo com 1:13.796s, seguido por Sérgio Sette-Câmara, já a mais de 2 décimos do tempo do belga. Em terceiro ficou Nick Cassidy e em quarto, último lugar de acesso à fase a eliminar, ficou Lucas Di Grassi.

Contudo, após o final da fase de grupos, foi emitida a nota de que todas as voltas do piloto brasileiro tinham sido apagadas por impedir Evans e, desta forma, o piloto começa do fundo da grelha, com Maximilian Gunther a apurar-se para os Duelos.

No Grupo B tínhamos Jean-Éric Vergne, Oliver Askew, António Félix da Costa, Edoardo Mortara, Antonio Giovinazzi, Dan Ticktum, Oliver Rowland, André Lotterar, Sébastian Buemi, Nyck de Vries e Jake Dennis.

Jake Dennis, piloto da Avalanche Andretti, foi o mais rápido do Grupo com 1:13.846s, seguido por Nyck De Vries. Oliver Askew e André Lotterer fecham os lugares de acesso aos Duelos. Edoardo Mortara, candidato ao título, terminou em quinto e ficou de fora, tal como os dois DS Techeetah, com António Félix da Costa a fechar na sexta posição do Grupo B e Vergne em sétimo.

Fase a eliminar

O primeiro confronto dos quartos de final foi entre Lotterer e o atual líder do campeonato. Vandoorne foi o vencedor, assegurando a passagem às meias-finais. O confronto seguinte foi entre Askew e Sette Câmara, confronto que sorriu a Sette Câmara, o brasileiro traçou um impressionante tempo de 1:13.330s. No terceiro duelo tínhamos Cassidy contra De Vries e o piloto da Mercedes-EQ foi o mais rápido. No último confronto entre Gunther e Dennis e o piloto britânico levou a melhor sob o alemão, passando às semi-finais.

O primeiro duelo das meias-finais tinha Vandoorne, o piloto com mais pontos no campeonato, contra Sérgio Sette Câmara, que ainda não contabiliza qualquer ponto esta época e surpreende em Londres. O piloto da Mercedes-EQ levou a melhor sobre o homem da Dragon Penske e garantiu o lugar na final. No segundo confronto das meias-finais tínhamos De Vries contra Jake Dennis e aqui o piloto da Avalanche Andretti traça o melhor, com 1:13.005s e ocupa o outro lugar na final.

No final, sobrou Vandoorne e Dennis, Mercedes vs Andretti, numa luta que tinha tudo para ser intensa. Aí, o homem da casa foi mais forte e com o melhor tempo da sessão, conquista a pole-position para o E-Prix de Londres. Ficava assim definida a grelha para a corrida de mais logo, agendada para as 15h.