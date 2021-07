Fórmula E Londres: Já com chuva, BMW lidera segundo treino livre, Félix da Costa 18º | AutoSport

Depois de um dia de sol, com pista seca, o verão britânico fez o habitual e pregou uma partida aos pilotos e equipas da Fórmula E, com a esperada chuva a apresentar-se para o fim de semana. A BMW liderou a sessão de treino com Max Gunther a ser o mais rápido.

O espetacular traçado do ExCel, provavelmente um dos traçados mais interessantes do ano, a par com o de Roma, com a especificidade de ter parte da pista coberta, já era um desafio com piso seco, mas ficou ainda mais com pista molhada. Os níveis de aderência não foram maus e a diferença do melhor tempo de hoje em comparação com o de ontem é de pouco mais de 5 segundos.

Not the start to the session @svandoorne or @MercedesEQFE would have been hoping for 😫



That's the end of Vandoorne's running this morning. Will the team be able to get the car ready for qualifying?



🇬🇧 2021 @Heineken #LondonEPrix July 24, 2021

Os tempos foram evoluindo, como seria de esperar, e no final da sessão foi mesmo Max Gunther a fazer o melhor tempo (1:26.838), superando a marca do seu colega de equipa, Jake Dennis por 0.375 seg. Seguiram-se André Lotterer (Porsche), Alex Lynn (Mahindra) e Sérgio Sette Câmara (Dragon Penske). Para António Félix da Costa foi uma sessão mais discreta, com apenas o 18º tempo, depois de ontem ter feito o quarto tempo no primeiro treino. A sessão de qualificação está agendada para as 10:45. O português lidera a votação do Fanboost e pode votar AQUI para ajudar o piloto luso. Stoffel Vandoorne teve uma sessão curta, com um toque contra as proteções da pista a terminar de forma prematura o treino para o piloto belga. Robin Frijns também perdeu o controlo do seu monolugar, mas apenas com um ligeiro toque escapando sem problemas. Já Lucas di Grassi também não evitou um toque e teve de terminar a sessão mais cedo. Apesar dos níveis de aderência não serem muito maus, a água que se vai acumulando na pista irá dar dores de cabeça.

Horário

Qualificação – 10:45

Corrida 1 – 14:30

Domingo, 25 de Julho

Treino Livre 3 – 7:55

Qualificação – 9:45

Corrida 2 – 13:30