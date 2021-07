Fórmula E, Londres: Horários do fim de semana | AutoSport

A penúltima ronda do campeonato do mundo de Fórmula E tem como palco Londres, no Excel Circuit, no regresso da Fórmula E à capital inglesa, depois de cinco anos de ausência.

As contas do título estão ao rubro e Sam Bird é líder do campeonato, algo que quererá manter naquela que é a sua corrida, mas é perseguido de perto por António Félix da Costa que está apenas a cinco pontos do primeiro lugar, tal como Robin Frijns. Uma jornada crucial para as contas do título, que se decide mais uma vez em Berlim. Eis os horários para este fim de semana:

Sexta, 23 de Julho

Treino Livre 1 – 16:55

Sábado, 24 de julho

Treino Livre 2 – 8:55

Qualificação – 10:45

Corrida 1 – 14:30

Domingo, 25 de Julho

Treino Livre 3 – 7:55

Qualificação – 9:45

Corrida 2 – 13:30