Fórmula E Londres, Félix da Costa: “Apenas este tipo não foi humilde o suficiente para aceitar que perdeu o lugar” | AutoSport

Um dia mau para António Félix da Costa, mas que não lhe tira o ânimo nem a vontade. AFC mantém vivo sonho do título Mundial para a grande final em Berlim. O piloto Português abandonou na corrida de hoje da Fórmula E em Londres, depois de um acidente o ter colocado no muro. Com este resultado AFC é agora 5⁰ no campeonato de Fórmula E a 15 pontos do líder, quando estão 58 por disputar na jornada dupla final, que tem lugar em Berlim, nos dias 14 e 15 de Agosto.

André Lotterer, numa manobra a roçar o antidesportivíssimo, fechou em demasia a trajetória a Félix da Costa que não conseguiu evitar o toque contra as proteções da pista. No final, AFC admitiu que deveria ter tido mais cuidado, tratando-se de Lotterer:

“Vindo dele, eu devia ter esperado isso, por isso talvez seja culpa minha. Quando se trata do Lotterer, é preciso dar-lhe espaço extra.”

Numa publicação no Instagram, Félix da Costa foi mais longe e afirmou o seguinte:

“Lutei com muita gente hoje, ultrapassei talvez sete carros nesta curva e apenas este tipo não foi humilde o suficiente para aceitar que perdeu a posição, isto quando tem um carro ao seu lado num modo de potência mais elevado. Espero que estes pontos perdidos não nos custem o campeonato.”

Apesar do incidente, Félix da Costa está motivado e a última ronda é num traçado onde se dá particularmente bem. Tudo em aberto nesta louca luta pelo título.