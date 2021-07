Fórmula E Londres, Félix da Costa: “O André Lotterer destruiu a minha corrida” | AutoSport

Foi um fim de semana de muito esforço e de muita alma para Félix da Costa, que terminou a corrida de hoje sem o resultado que merecia.

Se no Sábado o piloto de 29 anos recuperou do 17º lugar da grelha até à 8ª posição final, já hoje AFC voltou a entrar com a faca nos dentes. Largando da 22ª posição, em apenas oito voltas o piloto luso já era 12º, com os pontos logo ali. Infelizmente uma manobra mal medida de André Lotterer acabou por mandar o monolugar de Félix da Costa contra o muro da reta da meta, terminando com a excelente corrida que o português estava a fazer. Um final inglório para AFC que assim sendo, passa a ser 5º no Mundial, mas vai para a última jornada da temporada, em Berlim, a 15 pontos do líder, quando estão 58 por disputar.

“Não vale a pena estar sempre a falar e queixar-me da regra da qualificação da Fórmula E, que tanto me tem prejudicado. Ontem lutei ao máximo para recuperar até 8º e hoje penso que poderia ter acabado em 6º ou 7º, mas infelizmente o Lotterer destruiu a minha corrida. Pouco a dizer, resta-nos levantar a cabeça e ir para Berlim na máxima força. Não faz parte de mim desistir e continuo a acreditar que é possível trazer este título Mundial para Portugal. Vamos lutar com todas as nossas forças armas para o conseguir!“

AFC é 5º com 80 pontos, menos 15 que Nyck de Vries, que lidera o campeonato. Tudo em aberto para a jornada de Berlim, que recorde-se foi precisamente ai, que na época passada, o piloto Português se sagrou Campeão do Mundo de Fórmula E.

Classificação Fórmula E:

1. Nyck de Vries – 95 pontos

2. Robin Frijns – 89 pontos

3. Sam Bird – 81 pontos

4. Jake Dennis – 80 pontos

5. António Félix da Costa – 80 pontos

6. Alex Lynn – 78 pontos