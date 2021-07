Fórmula E Londres, Félix da Costa: “A pista parece bem interessante” | AutoSport

É a fase final da temporada da Fórmula E, com a discussão do título ao rubro. Os dez primeiros do campeonato estão separados por 22 pontos, sendo portanto decisiva cada uma das quatro provas que faltam disputar em 2021. Portugal conta com António Félix da Costa nesta batalha e pode sonhar com o bi campeonato.

Para António Félix da Costa o foco é total, ele que está determinado em trazer o maior número de pontos para casa, de forma a manter-se na luta pelo título Mundial de Fórmula E: “Será um fim de semana muito intenso. A pista parece bem interessante e é espetacular corrermos num circuito outdoor mas também indoor. Penso que na DS Techeetah fizemos bem o trabalho de preparação para este fim-de-semana, mas claro que sabemos que estar no primeiro grupo na qualificação é altamente penalizador. Estamos a quatro provas do final da época e a luta do título está ao rubro. O objetivo é sempre vencer, mas nesta fase fundamental mesmo é trazer bons pontos para casa e manter acesa esta luta pelo título. Não será um fim-de-semana fácil mas estamos cá para lutar!”

Para a edição deste ano, o E-Prix de Londres terá lugar no Centro ExCel, local de eventos da cidade do Reino Unido. A grande novidade é também o facto do traçado ter lugar num misto de indoor e outdoor, com 2.2 km de cumprimento e um total de 22 curvas.