Fórmula E, Londres: António Félix da Costa foi o segundo mais rápido no TL3 | AutoSport

Nick Cassidy, da Envision Racing, foi o mais rápido na sessão de treino livre 3, realizada antes da 14ª ronda da Fórmula E, a segunda corrida do E-Prix de Londres. O piloto registou o tempo de 1:12.933s, o tempo mais rápido do fim de semana até ao momento, e foi secundado por António Felix da Costa, da DS TECHEETAH, e Robin Frijns, companheiro de equipa na Envision.

Sérgio Sette Camara (DRAGON / PENSKE AUTOSPORT) terminou a corrida de ontem em 17º, mas hoje começou o dia com o quarto melhor tempo no treino e foi seguido na tabela de tempos pelo vencedor da 13ª corrida, Jake Dennis (Avalanche Andretti), com Pascal Wehrlein a colocar o seu Porsche no sexto lugar.

O líder do campeonato do mundo de pilotos Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) foi o sétimo mais rápido. As condições da pista estavam complicadas, com ambos os Venturi a fazerem piões – Edoardo Mortara bateu contra as barreiras Tecpro na chicane. O suíço escapou sem grandes danos mas foi ilustrativo do desafio oferecido no ExCeL.

A sessão de qualificação tem início às 10h40 e a segunda corrida em Londres realiza-se às 15h03.