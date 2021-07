Fórmula E Londres, António Félix da Costa: “Boa operação, mas não andamos cá para ser nonos” | AutoSport

Grande corrida de António Félix da Costa, que recuperou 9 lugares na corrida de hoje da Fórmula E em Londres. O piloto Português terminou no 8⁰ lugar depois de ter arrancado da 17a posição. Com este resultado AFC é agora 2⁰ do Mundial de Fórmula E, com 80 pontos, menos 1 que o líder.

Apesar da excelente recuperação e dos pontos valiosos conquistados hoje, António Félix da Costa queria mais. As contas do campeonato estão cada vez mais renhidas mas o piloto português não se contenta com um top 10. Eis as declarações do piloto após a prova.

Horário Domingo:

Treino Livre 3 – 7:55

Qualificação – 9:45

Corrida 2 – 13:30