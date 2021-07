Fórmula E, Londres: Alex Lynn faz a pole, Félix da Costa 17º | AutoSport

Alex Lynn (Mahindra) foi o homem mais rápido na qualificação para a corrida 1 em Londres. O britânico conseguiu a pole em casa, numa primeira linha 100% britânica, com a companhia de Jake Dennis (BMW), enquanto António Félix da Costa (DS Techeetah) teve de se contentar com o 17º tempo, com os pilotos do Grupo 1 a serem muito prejudicados.

A chuva parou de cair em Londres e assim os pilotos do Grupo 1 seriam sempre os mais afetados, com a pista a secar a cada volta. Os homens da DS Techeetah foram os primeiros a sair e Félix da Costa fez um bom tempo, apenas superado por Edoardo Mortara (Venturi) que foi o mais rápido. A evolução da pista fez os tempos cair, com cinco pilotos do Grupo 2 a conseguirem entrar no top 6, falhando apenas Oliver Rowland (Nissan), o que mantinha Mortara ainda nos seis primeiros, o que deveria durar pouco dada a evolução da pista.

O Grupo 3 estava bem encaminhado para melhorar os tempos, mas Max Gunther (BMW), o mais rápido do Treino Livre 2, cometeu um erro e bateu contra as proteções da pista, com a sessão a ser interrompida com bandeiras vermelhas. Os pilotos deste grupo foram autorizados a repetir a volta. André Lotterer (Porsche) foi o mais rápido deste grupo enquanto Stoffel Vandoorne (Mercedes) não conseguiu entrar no top 6. Lucas Di Grassi (Audi) e Nyck de Vries (Mercedes) eram os únicos a sobreviver, mas foi sol de pouca dura, com três pilotos do grupo quatro a passarem à Superpole. Tínhamos para a decisão da pole Lotterer (um ponto por ser o mais rápido), Alex Lynn, Jake Dennis, Sebastien Buemi (Nissan), Sérgio Sette Câmara (Dragon Penske) e Norman Nato (Venturi). Félix da Costa teve de se contentar com a 17ª posição, ficando numa situação complicada para amanhã.

Na Superpole, Nato arriscou em demasia na sua volta e apesar de ter feito uma volta interessante, dificilmente seria o melhor registo, como confirmou Sette Câmara logo a seguir, que conseguiu fazer melhor que o francês da Venturi. Buemi foi para a pista logo a seguir e apesar de um começo de volta menos bom, os dois últimos setores foram espantosos e o suíço conseguiu saltar para o topo da tabela. A pista continuava a melhorar e Dennis conseguiu suplantar o tempo de Buemi, pelo que a pole deveria ficar para os últimos homens em pista. Lynn tratou de passar para a frente após a sua volta, faltando apenas Lotterer para definir a pole, mas o alemão fez uma volta má e ficou apenas com o quinto registo. A pole ficou então para Alex Lynn com o piloto da Mahindra a ter uma hipótese soberana para se aproximar das contas pelo título.

Pensou-se que a chuva poderia equilibrar as contas e os pilotos do Grupo 1 poderiam largar mais da frente, mas tal não se verificou pelo que os primeiros do campeonato vão largar do fundo do pelotão. A BMW e a Mahindra parecem estar em forma, com Lynn e Dennis a terem uma oportunidade de ouro de brilhar em casa, com a Porsche a mostrar bons apontamentos. A Jaguar costuma fazer boas recuperações, tal como a Virgin e esperamos que a DS Techeetah possa fazer o mesmo. Veremos se a chuva volta a aparecer e a mudar o cenário. Não se esqueça que pode votar no Fanboost AQUI. A corrida está agendada para as 14:30.

Resultados Qualificação: