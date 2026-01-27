Fórmula E: Lola e ABT terminam ligação no final da temporada
A Lola anunciou que irá terminar a parceria técnica com a ABT no final da atual temporada de Fórmula E, optando por assumir integralmente a gestão da sua equipa a partir do início da era Gen4, em 2027. A decisão surge após um arranque complicado da marca britânica na categoria totalmente elétrica.
A colaboração entre a Lola e a ABT teve início apenas no final de 2024, quando o construtor britânico entrou no campeonato, mas os primeiros 18 meses revelaram-se exigentes. Lucas di Grassi e Zane Maloney não têm conseguido aproximar-se dos pontos, sendo o melhor resultado até ao momento um pódio inesperado conquistado por di Grassi em Miami.
Desde o início que era reconhecido internamente que as duas primeiras épocas seriam particularmente duras, dada a enorme experiência das equipas rivais com a atual geração de monolugares Gen3. Por esse motivo, a Lola tem vindo a concentrar-se sobretudo no desenvolvimento do futuro carro Gen4, que já participou em testes privados de construtores antes da introdução do novo regulamento.
A partir da próxima temporada, todas as operações da equipa passarão a ser centralizadas na sede da Lola em Silverstone, numa tentativa de reforçar competências internas, acelerar processos e preparar projetos futuros no desporto automóvel, mantendo, contudo, a colaboração com a ABT até ao final da presente campanha.
