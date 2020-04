Fórmula E junta-se à UNICEF e organiza campeonato virtual

A Fórmula E juntou-se à UNICEF e vai organizar um campeonato virtual de corridas, o ABB Formula E Race at Home Challenge. Esta vai permitir angariar fundos para os vários projetos da UNICEF, contribuindo para o fornecimento de equipamento de proteção pessoal aos profissionais de saúde e para a criação de esquemas de aprendizagem em casa para as crianças.

Este campeonato vai ter duas grelhas separadas, com uma para os pilotos do atual campeonato de Fórmula E, como António Félix da Costa, e outra para pilotos virtuais. Nesta segunda grelha, o vencedor terá a hipótese de participar num teste real de um carro da Fórmula E, durante um fim-de-semana de corrida.

Como funciona?

O campeonato terá lugar a cada sábado, durante nove semanas consecutivas, começando com uma corrida de ‘pré-temporada’ a 18 de abril. Os seguintes oito eventos terão a pontuação normal de uma corrida da Fórmula E, com um ponto bónus para a pole position e a volta mais rápida. Na última corrida a pontuação é a dobrar.

Os pilotos virtuais terão de se qualificar para cada ronda. A qualificação consiste nos 18 pilotos mais rápidos ao longo da qualificação, que se realiza de segunda a quinta-feira. A estes 18 junta-se uma seleção de influencers e estrelas do desporto motorizado. Este campeonato terá como plataforma o rFactor 2.

Na corrida, a qualificação consiste numa única volta cronometrada para determinar a ordem da grelha de partida. Nesta qualificação usa-se um sistema de Race Royale, onde o piloto mais lento é eliminado até restarem apenas 10 pilotos.

No fim da corrida dos pilotos virtuais, os três primeiros estão automaticamente selecionados para a corrida seguinte.

Onde ver?

O ABB Formula E Race at Home Challenge será transmitido no canal oficial de YouTube (CLIQUE AQUI), da Twitch (CLIQUE AQUI), na página de Facebook (CLIQUE AQUI) e no Twitter (CLIQUE AQUI) da Fórmula E. Serão duas transmissões de 90 minutos, separadas.