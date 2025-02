Fórmula E: Jidá recebe pela primeira vez os monolugares elétricos

Depois de um mês de ausência, a Fórmula E regressa para a terceira e quarta jornada do campeonato 2024/2025. De regresso à Arábia Saudita, as equipas do mundial FIA de monolugares elétricos irá estrear um novo palco e o Pit Boost.

As novidades

Pela primeira vez, as corridas serão realizadas em Jidá, substituindo o circuito de Diriyah. O evento será feito no Circuito Jeddah Corniche, o mesmo utilizado pela Fórmula 1. Este circuito é conhecido por sua alta velocidade, o que promete adicionar um novo elemento de emoção às corridas da Fórmula E.

Uma novidade técnica importante para esta etapa é a estreia do “Pit Boost”, um recurso que tem sido aguardado há mais de dois anos e finalmente será implementado. Este sistema exigirá que os pilotos façam uma paragem obrigatória de 30 segundos nas boxes para recarregar os seus carros Gen3 Evo em 10%, utilizando um carregador plug-in de 600 kW.

O Pit Boost só será implementado em alguns fins-de-semana com duas corridas, permitindo que os fãs vejam o seu impacto num fim de semana (uma corrida com e outra sem o sistema). Nem todos estão muito felizes com esta novidade. Jean-Éric Vergne considera que esta mudança pode alterar artificialmente o curso da corrida, deixando ao acaso o resultado da corrida:

“A sorte está a tornar-se um fator demasiado importante. Até o safety car vai ser um fator ainda mais importante durante as paragens nas boxes – imaginem que um piloto para em último lugar e há um safety car ou Full Course Yellow nesse momento, especialmente um safety car: ele tem uma paragem livre e sai 30 segundos à frente de todos.”

As contas do campeonato

Com duas corridas já nos livros, tivemos dois vencedores diferentes. Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) conseguiram os triunfos nas corridas de São Paulo e Cidade do México, respetivamente, com Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi o único a fazer poles em 2025. No entanto, a liderança do campeonato está entregue a António Félix da Costa, (TAG Heuer Porsche Formula E Team), que lidera com 37 pontos, à frente de Rowland (25), Evans (25), Wehrlein (21) e Taylor Barnard, (NEOM McLaren Formula E Team) que fecha o top 5 com 15 pontos.

Félix da Costa é o único piloto que subiu ao pódio nas duas corridas do ano e começa a época da melhor forma.

Classificação Nome do Piloto Pontos 1 António Félix da Costa (Portugal) 37 2 Oliver Rowland (Reino Unido) 25 3 Mitch Evans (Nova Zelândia) 25 4 Pascal Wehrlein (Alemanha) 21 5 Taylor Barnard (Reino Unido) 15 6 Jake Dennis (Reino Unido) 13 7 Sam Bird (Reino Unido) 12 8 Jean-Éric Vergne (França) 12 9 Nyck de Vries (Países Baixos) 12 10 Edoardo Mortara (Suíça) 10 11 Maximilian Günther (Alemanha) 8 12 Stoffel Vandoorne (Bélgica) 7 13 Sébastien Buemi (Suíça) 6 14 Dan Ticktum (Reino Unido) 4 15 Nico Müller (Suíça) 2 16 Jake Hughes (Reino Unido) 1 17 Robin Frijns (Países Baixos) 0 18 Zane Maloney (Barbados) 0 19 Nick Cassidy (Nova Zelândia) 0 20 Norman Nato (França) 0 21 Lucas di Grassi (Brasil) 0 — David Beckmann (Alemanha) 0

Félix da Costa dá-se bem em pistas novas

Há pilotos que demoram a habituar-se a novas pistas, outros que conseguem ser competitivos desde as primeiras voltas. Félix da Costa é claramente um dos que melhor se adapta às novas exigências das pistas. Em 2018, ano da primeira visita ao circuito de Diriyah, o português fez a pole e venceu. Também venceu na primeira visita a Buenos Aires (2014), Mónaco na primeira vez que a Fórmula E percorreu o circuito da F1 (2021), Cidade do Cabo (2023) e Xangai (2024). Assim, seguindo a tendência, poderemos ver o piloto luso manter ou até ampliar a sua vantagem no campeonato.

Horários

Com um fim de semana duplo, teremos ação em pista na quinta, na sexta e no sábado:

13/02 – quinta-feira

15:00 – 15:40: Treino livre para estreantes

18:00 – 18:55: Treino livre 1

14/02 – sexta-feira

10:00 – 10:55: Treino livre 2

12:20 – 13:43: Qualificação

17:05 – 18:00: Corrida 1

15/02 – sábado