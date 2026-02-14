Fórmula E, Jidá: Mortara conquista a segunda pole consecutiva, Félix da Costa larga de terceiro

Edoardo Mortara voltou a destacar-se na qualificação 2 do fim de semana de Jidá. O piloto da Mahindra conquistou a pole hoje, repetindo o feito de ontem. Duas poles em dois dias para o piloto suíço. António Félix da Costa fez conquistou o terceiro lugar da grelha de partida em mais uma boa qualificação.

Depois da pole de Edo Mortara conquistada ontem e da vitória de Pascal Wehrlein na Corrida 1 do fim de semana de Jidá, pilotos e equipas regressaram à pista para a segunda qualificação no traçado saudita.

O Grupo A foi o primeiro a ir para a pista, num pelotão repleto de candidatos a passar à fase dos duelos. A maioria dos pilotos apostou em três voltas de preparação e, quando metade desta primeira sessão se esgotou, começaram a surgir as primeiras voltas rápidas. Dan Ticktum abriu no topo da tabela, seguido de Wehrlein, Taylor Barnard e Mortara. Jean-Éric Vergne subiu depois ao segundo lugar, mas nas segundas tentativas os primeiros lugares sofreram muitas alterações. Mortara saltou para o primeiro posto, com Ticktum em segundo, Wehrlein em terceiro e Mitch Evans em quarto, com os quatro a ficarem separados por menos de uma décima. As últimas voltas trouxeram várias surpresas e, se Mortara se manteve no topo, Max Günther, Oliver Rowland e Vergne encontraram as centésimas necessárias para passar à fase dos duelos.

Group A ✅ Edoardo Mortara tops the group, with Günther, Rowland and JEV heading through to the Duels 👏 Yesterday's race winner, Pascal Wehrlein, is OUT ❌#JeddahEPrix pic.twitter.com/2fzZOblwqP — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2026

O Grupo B contava com António Félix da Costa. Depois das voltas de preparação, as primeiras voltas rápidas colocaram Nico Müller, Felipe Drugovich, Jake Dennis e Nick Cassidy nos quatro primeiros lugares. Na sua segunda tentativa, Cassidy subiu ao primeiro posto, imediatamente destronado por Félix da Costa, com uma excelente volta, à frente de Drugovich, que também melhorou a sua marca. Félix da Costa manteve-se no topo da tabela até ao fim da sessão e passou à fase dos duelos com Jake Dennis, Sébastien Buemi e Nick Cassidy.

Group B ✅ It's da Costa who goes fastest, with Dennis, Buemi and Cassidy heading through to the Duels also 👊#JeddahEPrix pic.twitter.com/R9TKKJ8c6F — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2026

Quartos de final

O primeiro duelo nos quartos de final opôs Max Günther e Oliver Rowland, com vantagem clara para o britânico.

O segundo confronto colocou frente a frente Jean-Éric Vergne e Edo Mortara, com o suíço a mostrar mais uma vez excelente velocidade, garantindo a vaga para a meia-final.

O terceiro duelo trouxe Sébastien Buemi contra Jake Dennis, um confronto equilibrado na primeira metade da volta, mas com vantagem clara para Dennis no final.

O último confronto foi entre Félix da Costa e Nick Cassidy, mas um erro do piloto da Citroën deu a vaga nas meias-finais ao português.

Semi-finals ✅ Mortara and Dennis ADVANCE to the Duels Final 👏#JeddahEPrix pic.twitter.com/ikLCDBTygI — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2026

Meias-finais

A primeira meia-final colocou Oliver Rowland frente a Edo Mortara, com o piloto da Mahindra a mostrar novamente a sua competitividade e a garantir a segunda presença consecutiva na final.

Na outra meia-final, Félix da Costa enfrentou Jake Dennis, mas o britânico foi-se impondo a cada setor levando a melhor sobre o piloto de Cascais, com a melhor volta do fim de semana.

Final

A final que decidida a pole opunha Mortara e Dennis. Um duelo intenso em que o mais rápido asseguraria o melhor lugar da grelha que, mais uma vez, sorriu a Mortara com a segunda pole em dois dias. Mortara, por 0.037 seg. consegue a pole para a corrida de mais logo, às 17h.

Pole para Mortara, que terá a companhia de Dennis e AFC na largada. Recordar que ontem Mortara falhou completamente o arranque, mas ainda conseguiu terminar no pódio. Já para Félix da Costa é a oportunidade de chutar definitivamente o azar e conseguir um bom resultado depois do quinto lugar de ontem.