Fórmula E, Jidá: Maximilian Guenther foi o destaque no primeiro dia

A Fórmula E está em Jidá para dois dias de ação. No primeiro dia, Maximilian Günther, (DS Penske) foi o grande destaque com a pole e a vitória na primeira corrida em que foi usado o “Pit Boost. Para Félix da Costa não foi um dia extremamente positivo, mas ao menos marcou alguns pontos. Perdeu a liderança do campeonato mas ainda está muito perto da frente.

Resumo da qualificação:

Grupo A: Taylor Barnard, (NEOM McLaren Formula E Team)teve um desempenho impressionante, liderando o grupo com tempos rápidos em todos os setores e melhorando ainda mais no final. Maximilian Guenther ficou em segundo lugar, avançando para os Duels pela terceira vez consecutiva com a DS PENSKE. Nyck de Vries, (Mahindra Racing) terminou em terceiro, enquanto Nyck de Vries, (Mahindra Racing) garantiu a última vaga para os Duels. António Félix da Costa, (TAG Heuer Porsche Formula E Team) ficou em sétimo, enfrentando um grande desafio para a corrida. Robin Frijns, (Envision Racing) terminou em último após uma saída de pista.

Grupo B: Oliver Rowland foi o destaque do Grupo B, com um tempo incrível na última volta, conquistando o melhor tempo nos setores um e três. Jake Hughes, (Maserati MSG Racing), Pascal Wehrlein, (TAG Heuer Porsche Formula E Team) e Dan Ticktum, (Cupra Kiro) também se classificaram para os Duels. Jean-Éric Vergne, (DS Penske) e Norman Nato, (Nissan Formula E Team) ficaram de fora, com Nato em sexto e Vergne fora da disputa. Jake Dennis, (Andretti Formula E) teve que abortar a sua última tentativa devido a um erro. Edoardo Mortara, (Mahindra Racing) não conseguiu registar tempo devido a uma falha técnica.

Quartas de Final:

Guenther vs de Vries: Guenther venceu com um tempo quase 0,8s mais rápido, avançando para as semifinais.

Guenther venceu com um tempo quase 0,8s mais rápido, avançando para as semifinais. Barnard vs Evans: Barnard se destacou em uma disputa apertada, vencendo por apenas 0,002s e avançando.

Barnard se destacou em uma disputa apertada, vencendo por apenas 0,002s e avançando. Wehrlein vs Hughes: Wehrlein venceu com um tempo quase um segundo mais rápido que Hughes, garantindo a vaga nas semifinais.

Wehrlein venceu com um tempo quase um segundo mais rápido que Hughes, garantindo a vaga nas semifinais. Rowland vs Ticktum: Ticktum cometeu um erro e teve seu tempo desclassificado, promovendo Rowland automaticamente para as semifinais.

Semifinais:

Guenther vs Barnard: Guenther dominou a disputa e avançou para a final.

Guenther dominou a disputa e avançou para a final. Rowland vs Wehrlein: Wehrlein manteve o seu bom desempenho e venceu, avançando também para a final.

Final: Maximilian Guenther conquistou a primeira pole position desde que se juntou à DS PENSKE, vencendo a disputa e somando três pontos extras. Ele largará em primeiro, ao lado de Pascal Wehrlein, que ficará em segundo.

Foto: Andrew Ferraro/LAT Images

Resumo da corrida

Maximilian Guenther, largando da pole, manteve a liderança no começo, seguido por Oliver Rowland, Taylor Barnard e Nyck de Vries. Enquanto isso, Pascal Wehrlein perdeu posições após um erro e depois sofreu um toque de Mitch Evans, que causou um furo no pneu e o forçou a parar nos boxes, terminando em 15º.

🟢 WE GO GREEN IN JEDDAH 🟢 Maximilian Günther gets a great start and leads into turn 1. #JeddahEPrix pic.twitter.com/ECMeJETO7p — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2025

PIT BOOST e estratégias:

Os primeiros PIT BOOST da história da Fórmula E aconteceram na volta 14, com vários pilotos apostando na estratégia para ganhar vantagem. Rowland, Barnard e de Vries gastaram rapidamente a energia extra de 10% adquirida, enquanto Guenther optou por um ATTACK MODE mais tarde para guardar energia para o final.

The first PIT BOOST has been taken 🙌 How will it play out at the #JeddahEPrix? pic.twitter.com/DMLn3Z8sIb — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2025

Disputa pelo pódio:

Rowland assumiu a liderança na volta 21, mas Guenther começou a recuperar terreno, ultrapassando Barnard e Hughes na volta 22 para subir ao terceiro lugar. Com uma diferença de quatro segundos para o líder, de Vries e Guenther intensificaram a perseguição.

Últimas voltas:

Guenther fez a volta mais rápida na 27ª e, com mais energia disponível, ultrapassou Rowland na chicane final, garantindo a vitória. Barnard também pressionou e chegou perto, mas terminou em terceiro, com de Vries em quarto.

LAST CORNER DIVE FOR THE WIN 🤩 😱 What race debut we have had in Jeddah! #JeddahEPrix pic.twitter.com/lrnOafmOVK — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2025

Impacto no campeonato:

Foi a primeira vitória de Guenther com a DS PENSKE e a primeira conversão de pole em vitória desde a corrida de abertura da temporada. No campeonato, Rowland assumiu a liderança com 43 pontos, seguido por Antonio Felix da Costa com 39. Na tabela de equipes, a Porsche lidera com 60 pontos, três à frente da DS PENSKE.