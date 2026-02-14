Fórmula E, Jidá: Jake Dennis foi o mais rápido no TL3
Jake Dennis foi o mais rápido na última sessão de treinos livres do E-Prix de Jeddah, dando um sinal positivo à Andretti antes da qualificação marcada para mais tarde.
Depois de um dia complicado na corrida anterior, o campeão da 9.ª temporada liderou a tabela de tempos numa sessão disputada sob temperaturas elevadas — condições diferentes das esperadas para a prova noturna. Mitch Evans (Jaguar) terminou em segundo, seguido por Dan Ticktum (CUPRA KIRO), Edoardo Mortara (Mahindra) e Maximilian Guenther (DS PENSKE).
Ride onboard Sébastien Buemi for lap of the Jeddah Corniche Circuit 👏#JeddahEPrix pic.twitter.com/QaIXd1hRXS
Nyck de Vries enfrentou problemas logo no início ao não conseguir sair da garagem, numa altura em que já transporta uma penalização pesada na grelha por alterações na unidade motriz. Ainda assim, regressou à pista e concluiu a sessão no 15.º posto.
Traffic troubles for António Félix da Costa 👀#JeddahEPrix pic.twitter.com/6IYxf1uiUF
Mortara chegou a liderar quando faltavam 17 minutos, mas a reta final trouxe voltas mais rápidas de Evans, Guenther e Dennis. António Félix da Costa também tentava melhorar o tempo, mas apanhou tráfego e quase tocou em Jean-Éric Vergne, que circulava lentamente na trajetória ideal, o que o impediu de fazer melhor que o 17º tempo.
Com a bandeira de xadrez, os tempos já não sofreram alterações e Dennis confirmou o melhor registo.
All the timings from FP3 👀#JeddahEPrix
