Fórmula E, Jidá: Corrida perfeita dá vitória n.º 13 a António Félix da Costa

O azar foi-se e chegou a primeira vitória do ano. António Félix da Costa fez a corrida perfeita e venceu a ronda cinco do Campeonato do Mundo de Fórmula E, em Jidá. O piloto português estreou-se a vencer pela Jaguar numa corrida gerida de forma imaculada. A primeira metade de muitas lutas, muitas trocas da frente, e assim que cumpriu o primeiro Attack Mode, atacou o primeiro lugar e de lá nunca mais saiu. No pódio, teve a companhia de Sebastien Buemi e Oliver Rowland.

Félix da Costa largava de terceiro, atrás de Edo Mortara, que conquistou a segunda pole consecutiva, e Jake Dennis. O português voltou a não conseguir a pole, mas ficava em posição privilegiada para agarrar um bom resultado. No arranque, Mortara manteve‑se na liderança, enquanto AFC tratou de atacar logo Dennis, sem sucesso, mantendo o terceiro lugar. Dennis passou ao ataque e ameaçou Mortara, com a vigilância apertada de Félix da Costa. As lutas na frente aqueceram e foi Oliver Rowland que passou para a frente, com Félix da Costa a subir a segundo. Buemi imiscuiu‑se nas lutas da frente e chegou ao primeiro lugar na volta 3, com Rowland em segundo e AFC em terceiro, subindo depois ao segundo posto.

As lutas na frente sucediam‑se e Rowland voltou à liderança, com Félix da Costa sempre em segundo, a garantir uma melhor gestão de energia. Na volta 10, e com muita gestão de energia à mistura, Mortara liderava, seguido de Rowland, Buemi, Dennis e AFC, com o português a fazer uma gestão cuidadosa da sua bateria, enquanto a liderança ia passando de mãos: Rowland na frente, seguido de Buemi e de Félix da Costa, que pouco depois assumiu o comando.

A meio da corrida, as lutas mantinham‑se. O ritmo era ligeiramente mais forte e a liderança ia sendo partilhada por vários pilotos, focados em poupar o máximo de energia para o ataque final. Mortara liderava, com Buemi, Vergne e AFC por perto.

Na volta 16, Oliver Rowland foi o primeiro do grupo da frente a ativar o seu Attack Mode (AM), com Mitch Evans a surgir no top 10 e a tentar aproximar‑se dos primeiros, também com a ajuda do AM.

Na volta 18, Dennis ficou com um furo e caiu para a cauda do pelotão, numa altura em que os pilotos da frente passavam pela zona de ativação do Attack Mode. AFC aproveitou da melhor forma e subiu à liderança da corrida, cavando um fosso de dois segundos, que aumentou para três, com uma espetacular gestão do ritmo e da energia.

Na volta 24, Félix da Costa voltou ao Attack Mode e tratou de manter as distâncias para a concorrência, com a vitória a parecer cada vez mais próxima, enquanto Ticktum, Rowland, Buemi e Mortara tentavam aproximar‑se do português.

Entrámos nas duas voltas finais e os AM do top 10 estavam já esgotados. Félix da Costa liderava, geria a corrida na perfeição e preparava‑se para vencer pela primeira vez este ano, a primeira pela Jaguar. Pouco depois, o português viu a bandeira de xadrez e carimbou a sua 13.ª vitória na Fórmula E, na sua 149.ª corrida na categoria. Buemi e Rowland completaram o top 3.

Foi uma exibição espetacular do piloto português. Uma corrida perfeita, gerida com mestria. Durante a primeira metade da prova manteve‑se em segundo lugar, garantindo uma boa gestão de energia. Andou sempre nos primeiros lugares, muitas vezes roda com roda com os adversários em momentos mais tensos. Nunca perdeu a calma. Esperou pelo momento certo no primeiro Attack Mode para se instalar na frente e, a partir daí, nunca mais largou a liderança. Nem os sucessivos alarmes no carro que surgiram já perto do fim perturbaram o piloto luso. A Portuguesa foi cantada na Arábia Saudita e Félix da Costa voltou a brilhar.

Depois de um começo de época repleto de azares, apesar do bom ritmo evidenciado, Félix da Costa coloca definitivamente um ponto final ao momento menos positivo, com a sua primeira vitória pela equipa, cinco corridas após a sua estreia. Sébastien Buemi conseguiu também um excelente segundo lugar, depois de largar do sétimo posto, e Rowland assegurou o terceiro lugar, após ter estado envolvido em muitas lutas. A bandeira portuguesa voou mais alto em Jidá e Félix da Costa sorriu novamente.