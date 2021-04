Fórmula E: Jean-Éric Vergne vence na corrida 1, Félix da Costa desiste

Jean-Éric Vergne relançou a candidatura pelo título com uma vitória merecida para o francês. António Félix da Costa teve problemas no seu carro e foi obrigado a desistir.

A largada foi feita atrás do Safety Car (SC), com a chuva a atrapalhar o procedimento de arranque da primeira prova em Roma.

Depois de duas voltas atrás do SC a corrida teve luz verde e no arranque não vimos grandes mudanças na ordem inicial. Sam Bird (Jaguar) foi o primeiro a mostrar-se, com uma ultrapassagem a Sebastien Buemi (Nissan), mas nas curvas seguintes André Lotterer (Porsche) não calculou bem a ultrapassagem e tocou em Stoffel Vandoorne (Mercedes), que caiu de primeiro para 13º, enquanto Lotterer caiu para sétimo (levando com uma penalização de cinco seg.). Oliver Rowland (Nissan) assumiu a liderança da prova, mas estava sob investigação por uso excessivo de energia. Atrás do britânico seguia Lucas Di Grassi (Audi) e Jean-Éric Vergne (DS Techeetah). António Félix da Costa (DS Techeetah) conseguiu recuperar uma posição nas primeiras voltas.

Na volta três o português era já 15º, sendo o mais rápido em pista nesta fase, enquanto na frente Rowland era penalizado com um Drive Through (uso excessivo de energia), entregando a liderança a Di Grassi.

A luta entre Di Grassi e Vergne aqueceu, com Robin Frijns (Virgin) logo atrás, seguido de Nyck De Vries (Mercedes) e Pascal Wehrlein (Porsche). Vandoorne conseguiu recuperar algumas posições e era nono à oitava volta, tendo beneficiado já do Attack Mode (AM).

Na volta nove Sérgio Sette Câmara (Dragon) era também penalizado por uso excessivo de energia, numa altura em que Di Grassi controlava a corrida, com Vergne a 0.7 seg. e Frijns a 1.4 seg. A chuva começava a cair com um pouco mais de intensidade e o top 8 ainda não tinha ido uma vez ao Attack Mode, sendo Vergne o primeiro a dar o exemplo. Nesta altura Félix da Costa era 13º, ainda fora dos pontos.

O Attack Mode baralhou as contas da frente e Vergne era líder, apesar de estar sob o ataque de Frijns e Di Grassi atento, agora no terceiro lugar. O brasileiro passou Frijns no braço, com De Vries a aproveitar também, subindo para terceiro. A corrida parecia começar a sorrir para Vergne, que voltou a ser o primeiro a ir ao AM, uma estratégia que correu bem na primeira metade da corrida. Bird estava também com bom ritmo e subia ao quarto lugar, despromovendo Frijns ao quinto. Félix da Costa era 12º.

Di Grassi começou a ficar frustrado atrás de De Vries, que caiu para segundo (depois de ultrapassagem de Vergne) e o brasileiro deu um toque na traseira do holandês da Mercedes, enquanto na frente Vergne parecia estar mais confortável. Bird continuava a mostrar bom andamento em quarto lugar.

Lucas di Grassi passou De Vries e aproximou-se de Vergne, que parecia estar a gerir o ritmo da corrida, enquanto Bird estava ao ataque a de Vries e passou o homem da Mercedes, ganhando assim um lugar no pódio.

A sete minutos do fim Félix da Costa caiu de 10º para 17º, com um problema para o português que regressou às boxes mais cedo, numa altura em que tinha estado nos pontos. Di Grassi voltou à frente da corrida, passando Vergne, que ficava em segundo, com Bird muito perto.

Despair for the @MercedesEQFE team as both cars collide while trying to avoid a slowing @LucasdiGrassi…



Live timings and how to watch the race 👉 https://t.co/sHOKGxvLZW#RomeEPrix pic.twitter.com/qAEQd705lp — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 10, 2021

A cinco minutos do fim, Di Grassi perdeu potência no seu Audi que abrandou muito em pista, o que levou a um incidente entre os homens da Mercedes. Vandoorne foi obrigado a ir fora de trajetória para evitar o toque em Di Grassi e embateu contra o muro. De Vries ficou sem hipótese de evitar o toque no seu colega de equipa, arruinando a corrida a ambos os pilotos dos Flechas de Prata e levando à entrada do SC.

Vergne ficava na frente da corrida, seguido de Bird e Mitch Evans (Jaguar), o que colocava os dois Jaguar no pódio, seguidos de Frijns e Buemi a fechar o top5, ordem que se manteve até ser mostrada a bandeira de xadrez, com a corrida a terminar sob Safety Car.

Destaques

A DS Techetaah voltou a mostrar porque é uma das melhores equipas, com um carro muito competitivo e uma estratégia bem gizada, com Vergne a fazer uma espécie de “undercut” aos adversários, beneficiando por ir mais cedo que a concorrência ao AM. É também uma excelente estreia do modelo de 2021 do carro da DS, que começa com uma vitória.

Para Félix da Costa foi uma tarde para esquecer. Depois de uma boa recuperação até ao 10º lugar, caiu para 11º depois e logo de seguida um furo deitou por terra todo o trabalho do português, que ficou fora dos pontos e caiu para o nono lugar no campeonato.

Excelente operação também para a Jaguar, com dois carros no pódio, depois de terem largado do meio do pelotão, confirmando a boa forma da equipa britânica, que tal como em Diriyah volta a mostrar bom andamento e volta a repetir presença no pódio.

Destaque também para o bom ritmo dos Mercedes que apenas por azar não conseguiram um resultado positivo, com Vandoorne a recuperar bem depois do toque de Lotterer. Wehrlein, apesar de não ter dado nas vistas voltou a conseguir um resultado sólido para a Porsche, enquanto Lotterer voltou a não evitar problemas, prejudicando-se a si e à sua equipa. A Nissan, que parecia ter argumentos para lutar pela vitória, viu Rowland ficar fora da luta com uma penalização, mas Buemi tratou de minimizar o estrago, com um top5 final.

A Audi teve a vitória na mão e Di Grassi tinha, aparentemente, um lugar no pódio garantido, mas um problema no seu monolugar acabou com a corrida do brasileiro. A Audi tem mostrado bom ritmo este fim de semana, mas esta falha acabou por não materializar esse potencial.

Amanhã os carros voltam à pista. O primeiro treino está agendado para as seis da manhã, a qualificação será aos oito horas e a corrida está marcada para as 12h, hora portuguesa.