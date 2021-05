Fórmula E, Jean- Éric Vergne: “Sebastian Vettel riu-se de mim” | AutoSport

Jean-Éric Vergne relembrou a altura em que resolveu apostar na Fórmula E. Quando disse a Sebastian Vettel, o campeão alemão riu-se de Vergne, mas ao longo do tempo a opinião de Vettel tem mudado:

“Ele [Vettel] riu-se um pouco na minha cara quando fui para a Fórmula E, disse: ‘Que diabo são aqueles cortadores de relva? Não demorou muito tempo para ele começar a dizer que a Fórmula E era também o futuro, que era boa, que a F1 não estava a fazer o suficiente na mobilidade elétrica, na emissão zero de carbono, e que a Fórmula 1 deveria fazer mais como a Fórmula E. A opinião de um Campeão do Mundo mudou radicalmente em poucos anos o que mostra também que o ponto de vista de todas as pessoas mudou”.

Vergne continuou a explicar que ele próprio tinha questionado a sua mudança para a Fórmula E quando se inscreveu inicialmente, mas orgulha-se de ver o quanto a série cresceu e amadureceu:

“No início, é verdade que quando cheguei à Fórmula E, perguntei a mim mesmo ‘o que vou fazer aqui’.

“No final, sete anos mais tarde, estamos aqui. Temos um Campeonato Mundial da FIA. Penso que muitos pilotos que não queriam estar na Fórmula E antes, agora sonham em estar aqui, porque é também um dos únicos campeonatos em que os pilotos são pagos. Até prova em contrário, acredito que não há nenhum piloto que pague para pilotar na Fórmula E, o que não é o caso na Fórmula 1, por exemplo. O modelo de negócio não é mau, todas as equipas estão a lutar por pódios, por pontos, o que não é o caso noutros campeonatos. Que estas equipas também são capazes de pagar aos pilotos, isto ainda mostra que é um campeonato saudável”.