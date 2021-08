Fórmula E: Jean-Éric Vergne rouba a pole a António Félix da Costa | AutoSport

Excelente manhã em Berlim para a DS Techeetah e para António Félix da Costa que ficou com o segundo lugar na qualificação para a corrida de hoje, apenas superado por Jean-Éric Vergne, seu colega de equipa, que foi mais rápido por apenas 0.073seg.

A sessão de qualificação começou bem para Félix da Costa, que foi em primeiro para a pista, para duas voltas de preparação. O português foi o mais rápido do seu grupo, com alguma distância para os restantes. No Grupo 2 foi novamente um DS Techeetah a destacar-se com Vergne a fazer o melhor registo e a conseguir uma vaga no top 6, tal como Pascal Wehrlein da Porsche (temporariamente) e Edoardo Mortara (Venturi). O Grupo 3, de onde se esperava que saíssem mais candidatos à pole, foi aquele onde os tempos por volta surpreenderam pela negativa, à exceção de Lucas di Grassi (Audi) que conseguiu instalar-se no top 6. No último grupo Sebastien Buemi (Nissan) e Norman Nato (Venturi) conseguira grandes voltas e carimbaram o passaporte para a Superpole.

Para a decisão final na qualificação iam Vergne, Nato, Mortara, Félix da Costa, Buemi e Di Grassi, com Vergne a conseguir um ponto por ter sido o mais rápido nesta fase.

Na Superpole Di Grassi foi o primeiro a ir para a pista com um tempo interessante, enquanto Buemi, com um erro, deitou por terra as suas hipóteses de conquistar a pole. Veio então a volta de Félix da Costa que lhe escancarou as portas do primeiro lugar da grelha, com um excelente tempo, que nem Mortara nem Nato conseguiram bater. Faltava apenas Vergne, que conseguiu superar a margem do português por uma nesga.

Assim teremos Vergne na Pole com a companhia de Félix da Costa na primeira linha. Começa muito bem a “Operação Campeão” para Félix da Costa, que conseguiu sobreviver ao Grupo 1, tendo uma oportunidade de ouro para ganhar pontos aos seis primeiros do campeonato. No entanto as contas do título estão tão complicadas que, apesar do excelente resultado do português, há que manter o foco para a corrida. Se Vergne vencer mais logo, passa a ser também um dos favoritos ao título e o possível jogo de equipa na DS Techeetah deixa de fazer sentido com dois pilotos na luta. A corrida de logo será fundamental para as aspirações dos dois que terão de gerir a agressividade de tentar vencer, com a responsabilidade de não prejudicar a corrida do colega, a bem das contas do campeonato por equipas. A Fórmula E está a rubro!

A corrida está agendada para as 13h e pode votar no Fanboost AQUI