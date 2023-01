Fórmula E: Jean-Éric Vergne pede pneus slicks | AutoSport

A Hankook é a nova fornecedora de pneus para a Fórmula E e o feedback recebido dos pilotos poderá exigir algumas mudanças a médio prazo. Jean-Éric Vergne não se mostrou particularmente impressionado com a aderência dos pneus deste ano, que considerou demasiado duros.

Depois de a Michelin ter fornecido os pneus durante as primeiras duas gerações da Fórmula E, a Hankook substituiu a fornecedora francesa de pneus para esta nova geração. Por conseguinte, apresentou a sua versão dos pneus para a Fórmula E, que são muito mais duros que os anteriormente usados. Vergne não está muito agradado com esta nova versão das borrachas para os monolugares elétricos, como explicou, citado pelo motorsport.com, quando questionado sobre se iria conseguir adaptar-se aos novos pneus:

“Oh, nunca. Quer dizer, é o carro que temos, são os pneus que temos, sabemos que não vai mudar nesta época. Portanto, temos de lidar com isso. Mas penso que vão ser corridas complicadas, com certeza. Eu gostaria de pneus slicks com um aumento de 70% de aderência. Os pneus são duros, como o betão – e são muito escorregadios. E é ainda mais na corrida, porque quando se segue outro carro e perde-se a apoio aerodinâmico. É muito complicado. Foi complicado nos treinos livres (no México) e depois o carro estava completamente diferente na qualificação novamente. Os tipos que foram rápidos na qualificação foram os tipos que não foram tão rápidos nos treinos livres. É um pouco estranho tentar compreender. E depois na corrida foi um pouco… é impossível ultrapassar independentemente da quantidade de energia que se tenha, porque a aderência é tão reduzida que não se pode tentar uma ultrapassagem tardia. Temos visto muitos acidentes só porque o nível de confiança no carro é extremamente baixo e é difícil de ultrapassar”.