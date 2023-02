Fórmula E, Jean-Éric Vergne: “estou frustrado” (vídeo) | AutoSport

Segundo classificado no E-Prix da Cidade do Cabo, Jean-Éric Vergne disse ter terminado a prova com sentimentos contraditórios. Estava feliz pela vitória do seu antigo companheiro de equipa António Félix da Costa e pelos pontos conquistados, importantes para se manter na luta pelo campeonato. No entanto, o piloto francês da DS Penske afirmou que se sente “frustrado” porque não viu o ataque do piloto luso que valeu uma ultrapassagem fantástica e o triunfo.