Fórmula E: Jamie Reigle deixa o cargo de CEO | AutoSport

Nos últimos quatro anos, Jamie Reigle liderou a Fórmula E em parceria com o fundador e presidente, Alejandro Agag, e passa agora para uma função como consultor até o final da temporada para garantir uma transição de liderança para o novo diretor executivo Jeff Dodds.

Reigle estava no cargo de CEO desde 2019 e supervisionou a introdução de um novo formato desportivo, o lançamento do monolugar de terceira geração GEN3 e a implementação de regulamentos técnicos, comerciais e financeiros que reforçam o modelo de negócio das equipas e fabricantes da Fórmula E.

A Fórmula E anunciou que para a substituição de Reigle foi escolhido Jeff Dodds, que a partir de 5 de junho começará a desempenhar as suas funções.

Alejandro Agag, fundador e presidente da Fórmula E, afirmou que “tenho o prazer de dar as boas-vindas a Jeff Dodds como Diretor Executivo antes de uma fase emocionante para a Fórmula E, à medida que aproveitamos o sucesso da 9ª temporada. Jeff traz um histórico comprovado de liderança dinâmica e execução impressionante para a Fórmula E, e o Conselho espera que desbloqueie todo o potencial da Fórmula E, para o benefício de nossos fãs, equipas, construtores, parceiros e partes interessadas. Gostaria de agradecer ao Jamie pela sua liderança ao longo dos últimos quatro anos e congratular-me com o seu apoio durante o resto da época. Gostei da parceria com Jamie para desenvolver minha visão fundadora e reimaginar a definição de sucesso para a Fórmula E. Foi um prazer trabalhar com ele e estou ansioso para recebê-lo de volta nas corridas de Fórmula E no futuro”, concluiu.