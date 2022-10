Fórmula E: James Rossiter é o novo chefe de equipa da Maserati | AutoSport

A Monaco Sports Group anunciou James Rossiter como o novo chefe de equipa da Maserati MSG Racing para a nona temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E.

A equipa, que anteriormente competiu com o nome de Venturi, foi liderada por Susie Wolff a partir de 2018 até que passou para a função de CEO em 2021. Assim, foi Jerome D’Ambrosio que assumiu o papel de chefe de equipa, até que ambos saíram da estrutura pouco depois de terminar a temporada de 2022.

James Rossiter foi Diretor Desportivo na DS Techeetah e era piloto no WEC no LMH francês, fazendo equipa com Loic Duval e Gustavo Menezes no #94.

A Peugeot vai alterar o alinhamento de pilotos para a última ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA no Bahrain, na sequência da nomeação de James Rossiter, sem ter ainda confirmado se pode ser Nico Müller, que recentemente deixou a Audi pelo projeto da Peugeot na resistência.

James Rossiter explicou que: “Estou encantado por me juntar à Maserati MSG Racing antes da temporada 9. Estou ansioso por continuar a trabalhar ao lado de Stellantis e estou grato à Peugeot por me libertar dos meus compromissos em curso para me permitir concentrar plenamente no meu novo papel. A equipa tem sido um concorrente formidável nas últimas temporadas e, embora tenhamos alguns desafios pela frente, não tenho dúvidas de que podemos continuar a lutar por campeonatos. A minha prioridade imediata é fortalecer e desenvolver o que já é uma equipa muito forte, tanto dentro como fora dos carros, e estou entusiasmado por ver o que podemos alcançar no nosso primeiro ano juntos”.

A Maserati anunciou a sua entrada na Fórmula E em janeiro e mais tarde confirmou a aquisição da Venturi.