Fórmula E: Jake Hughes completa alinhamento da McLaren | AutoSport

A NEOM McLaren Formula E Team confirmou o alinhamento de pilotos para o Campeonato do Mundo de Fórmula FIA de Fórmula E para a temporada 2022/23. Jake Hughes completa a dupla de pilotos da equipa, pilotando ao lado de René Rast, que tinha sido anteriormente anunciado para a temporada 9.

Jake Hughes tem mais de 10 anos de experiência em competição de monolugares, tendo sido tornou-se o campeão inaugural da Fórmula 4 BRDC. Depois, completou um período de dois anos em vários campeonatos de Fórmula Renault, terminando em segundo lugar na Fórmula Renault 2.0 Alps em 2015. Garantiu ainda vitórias na Fórmula 3 entre 2016 e 2020, antes de competir na Fórmula 2 este ano. Para além das corridas de Fórmula 2, desempenhou um papel de piloto de reserva e desenvolvimento na Fórmula E durante as temporadas 7 e 8 com a equipa Mercedes-EQ Formula E Team e agora, irá competir na Fórmula E a tempo inteiro com a NEOM McLaren Formula E Team.

Ian James, chefe de equipa da NEOM McLaren Formula E Team, disse: “Desde maio deste ano, quando anunciamos pela primeira vez a entrada da McLaren Racing na Fórmula E, temos vindo a trabalhar incansavelmente para conseguir a melhor equipa e estrutura possível para um sucesso sustentável. Por um lado, temos estado a trabalhar na retenção do incrível talento que já estava no lugar antes de entrarmos na fase de transição. Tenho orgulho em dizer que penso que temos feito um excelente trabalho nessa frente. Por outro lado, temos estado a concentrar-nos em pôr em prática novos processos e novos talentos – e este último inclui os pilotos”.

O responsável pela equipa de Woking na Fórmula E, acrescentou que: “Estou entusiasmado por trabalhar em conjunto com René e Jake nesta próxima temporada. Ambos são pessoas incrivelmente talentosas, e penso que ambos trarão algo diferente para a equipa. René tem mostrado o seu o seu talento em corrida vezes sem conta em todas as séries em que competiu até à data. Não só é extremamente rápido, mas também consistente, e tem uma valiosa experiência anterior na Fórmula E, que será de grande ajuda tanto para a equipa como para si próprio. Jake é um talento, com quem já trabalhamos anteriormente como piloto de reserva e desenvolvimento. Ao longo dos anos, a equipa e Jake construíram uma relação, e isso, combinado com o seu talento, será o que nos poderá dar uma vantagem para esta temporada. Demos a Jake uma oportunidade de provar a si próprio no grande palco da temporada 9, e a sua história é um exemplo perfeito do desenvolvimento do talento em que acreditamos como equipa”.

A equipa NEOM McLaren Formula E estará em ação ainda este ano, pela primeira vez, no início dos testes oficiais (13 a 16 de dezembro, em Valência, Espanha), antes da primeira ronda do campeonato, o e-Prix da Cidade do México, a 14 de janeiro de 2023.