Fórmula E: Jake Dennis vence, Félix da Costa 22º

A corrida da redenção. Jake Dennis (BMW) venceu a segunda corrida em Valência terminando um mau momento que se arrastava para o estreante, ficando à frente de André Lotterer (Porsche), outro piloto que passou por maus momentos que subiu hoje ao pódio tal como Alex Lynn (Mahindra) que completou o top3.

Dennis largou bem e fugiu na frente, enquanto atrás Lynn e Oliver Turvey (NIO) proporcionavam grande luta, com Norman Nato (Venturi) e Tom Blomqvist (NIO) no top 5. António Félix da Costa (DS Techeetah) ganhou duas posições logo no arranque e já era décimo, subindo para nono pouco depois.

Lynn continuava a apertar Dennis, mas não atacava em demasia, enquanto atrás Nato tentava passava Turvey sem sucesso. Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) começou a subir na tabela e subiu para quinto, passando Blomqvist. O pelotão mantinha-se compacto, com muita gestão de energia, como era o exemplo de Lynn que se mantinha atrás de Dennis apesar de mostrar um pouco mais de andamento. Blomqvist continuava a perder terreno e era passado por Lotterer que iniciava a sua recuperação.

Turvey foi o primeiro do top 3 a passar pelo Attack Mode (AM), perdendo apenas uma posição para Nato, na mesma altura em que Félix da Costa subia mais uma posição, sendo oitavo. Dennis e Lynn foram ao AM e Dennis manteve a liderança enquanto Lynn caiu para terceiro atrás de Turvey, mas foi por pouco tempo pois Lynn tratou de retribuir o favor ao piloto da NIO pouco depois. O AM de Turvey terminou mais cedo em relação aos concorrentes diretos e caiu para sexto, atrás de Nato, Vergne e Lotterer.

Félix da Costa teve um incidente com René Rast (Audi), numa luta mais acesa em que o alemão apertou o português, que não levantou o pé também, levando o piloto da Audi ligeiramente para fora de pista. O português era agora oitavo, mas a sua tarefa complicou-se pois falhou a segunda ativação e pouco depois e caiu para 13º ao mesmo tempo que víamos um erro de Lynn provocado por um toque de Nato, que fez cair o piloto da Mahindra para nono.

Em poucas voltas a corrida dos Mercedes ficou comprometida, pois um erro de Nyck de Vries atirou o piloto para a vigésima posição e um toque de Stoffel Vandoorne, apertado por Sebastien Buemi (Nissan), acabou com a corrida do belga. Félix da Costa continuava a cair na classificação e era 17º, numa altura em que era penalizado com um Drive Through por falha na ativação do Attack Mode, caindo para 22º.

Dennis continuava na frente, agora com boa margem e era perseguido por Nato, Lotterer e René Rast com uma excelente recuperação. Mas o top3 voltaria a sofrer alterações, pois Nato foi penalizado pelo toque em Lynn, o que poderia promover Rast ao pódio, agora com Lynn a tentar recuperar posições a pressionar. Rast começou a levantar o pé para gerir energia e Lynn subia ao quarto o que equivalia ao terceiro com a penalização de Nato.

A gestão de energia foi o foco da última volta com vários pilotos no limite mas no final, Jake Dennis venceu, seguido de Lotterer e Lynn, com Rowland e Nato a completar o top5. António Félix da Costa terminou a corrida em 22º.

O destaque desta corrida vai obviamente para Dennis, que começou o ano muito mal com erros e azares, mas hoje teve um dia em cheio, com a pole e a vitória. Uma boa gestão da corrida que apenas não foi colocada em causa porque o toque de Nato em Lynn tirou o piloto da Mahindra que estava a fazer uma excelente gestão até ao momento do incidente. Lotterer também teve finalmente um dia positivo depois de também um arranque de ano difícil com muitos erros. Os homens do pódio, cada um à sua maneira, tiveram começos de época difíceis e vinham a ter dificuldades em mostrar o seu talento. Hoje deram um pontapé na crise.

Norman Nato teve novamente um pé no pódio mas mais uma penalização tirou o francês do top 3, mas mostrou novamente potencial. A Jaguar teve um fim de semana negativo e ficou muito aquém do que vinha a fazer até agora e ambos os pilotos tiveram corridas discretas, tal como a DS Techeetah que teve um fim de semana complicado. Complicada também tem sido a época até agora para Félix da Costa pois o português não tem tido a sorte do seu lado. Começou bem a corrida, recuperou do 12º até ao sétimo mas um toque com Rast terá danificado o seu monolugar, e daí para a frente, foi uma espiral negativa.

Para a Mercedes, depois de um dia em grande, foi um dia a zeros, com os dois pilotos dos flechas de prata a ficar fora dos pontos, depois da dobradinha de ontem no pódio. Mas apesar disso de Vries sai de Valência líder e a Mercedes ultrapassou a Jaguar na classificação dos construtores.