Fórmula E: Jake Dennis renova por vários anos com a Andretti | AutoSport

Jake Dennis prolongou oficialmente o seu vínculo com a Andretti na Fórmula E por vários anos, permanecendo com a equipa na temporada 2022-23 e nas épocas seguintes.

O britânico teve um ano de estreia repleto de sucesso com a equipa americana, onde terminou em terceiro no campeonato de pilotos, com duas vitórias, em 2020-21 e permaneceu com a equipa após a separação da BMW, fornecedora de unidade motriz.

Embora a sua segunda temporada na Andretti não tenha sido tão competitiva, Dennis ainda conseguiu marcar mais pontos em 2021-22 e venceu a primeira de duas corridas no E-Prix de Londres, no seu país.

Dennis vai permanecer com a equipa na próxima época. O acordo do britânico estende-se para além de 2023, assegurando o seu futuro na competição para os próximos anos.

“Comecei a minha jornada na Fórmula E com a Andretti e estou entusiasmado por continuar a trabalhar com a equipa que tem continuado a apoiar a minha carreira nesta série”, disse Dennis.

“A temporada 9 com a era Gen3 é uma época emocionante para todas as equipas, e para nós em particular com a nova relação com a Porsche, que fornece o motor. Estou super motivado para o próximo ano e estou certo de que com a dedicação, trabalho de equipa e investimento que vi nos últimos dois anos com a Avalanche Andretti, poderemos lutar por vitórias e títulos no futuro”.

Atualmente ainda não se sabe quem será o seu colega de equipa na próxima temporada, com Oliver Askew a ter fracas possibilidades de manter o seu lugar na Andretti.