Fórmula E: Jake Dennis enfrenta fim de semana decisivo, como título à vista | AutoSport

A Fórmula E vai para a sua última dupla jornada do ano, as derradeiras duas corridas que vão decidir quem fica com o título. E Jake Dennis é o grande favorito a fazer a festa em Londres.

Uma repetição da sua vitória nas ruas de Roma seria suficiente para selar o primeiro título de campeão mundial para Dennis na corrida de abertura do Hankook London E-Prix de 2023, no sábado. Mas a Fórmula E é conhecida pelo inesperado e pelas surpresas.

Houve sete vencedores diferentes, representando seis equipas diferentes, com apenas a TAG Heuer Porsche a poder contar com ambos os seus pilotos como vencedores na 9ª temporada. Onze pilotos subiram ao pódio e 19 pilotos lideraram uma volta – batendo o recorde da Temporada 7.

Dennis foi um dos quatro pilotos que rapidamente se familiarizaram com os novos Gen3 e lutaram pela pelos primeiros lugares durante toda a temporada. Pascal Wehrlein impôs o ritmo inicial depois de terminar em segundo lugar atrás de Jake Dennis na estreia da nova geração de carros na Cidade do México, seguido de uma dobradinha em Diriyah. Wehrlein não voltou ao pódio até vencer a 10ª ronda em Jacarta, mas os pontos consistentes mantiveram-no na liderança.

Foi Nick Cassidy, da Envision Racing, que assumiu o controlo a meio da época, conquistando cinco pódios em seis corridas, entre as rondas 4 e 9, incluindo vitórias consecutivas em Berlim e no Mónaco, para emergir como um forte candidato ao título. A partir de meados da época, Cassidy, Dennis e Wehrlein passaram a liderar o campeonato, muitas vezes separados por apenas um ponto, com Evans a manter-se na luta renhida.

Tudo isso mudou em Roma, naquele que é considerado o circuito mais desafiante da série. O maior acidente da história da Fórmula E na corrida de sábado foi o principal ponto de discussão. Mas Evans conseguiu uma vitória impressionante no meio do caos, enquanto o segundo lugar de Cassidy colocou-o um ponto à frente de Dennis, que só conseguiu terminar em quarto. Vinte e quatro horas depois, com Cassidy e Evans em luta, com Dennis na liderança da corrida, uma travagem brusca fez com que Evans perdesse o controlo da traseira do seu carro, batendo em Dennis à sua frente, antes de ir pelos ares e bater no topo do carro de Cassidy. Evans teve de desistir, enquanto Cassidy apenas terminou em 14º.

O impacto no Campeonato Mundial de Pilotos foi igualmente significativo: Dennis conseguiu conquistar um grand slam da Fórmula E – Pole, volta mais rápida e a vitória da corrida, liderando toda a corrida, das luzes à bandeira quadriculada. O resultado levou Dennis ao topo da tabela de classificação com uma vantagem de 24 pontos sobre Cassidy, em segundo. Evans está a 44 pontos de distância, em terceiro, enquanto Wehrlein ainda tem uma hipótese matemática de chegar ao primeiro lugar, a 49 pontos de Dennis.

Com 25 pontos para a vitória da corrida e 18 pontos para o segundo lugar (mais três pontos para a pole position e um para a volta mais rápida), uma vitória de Dennis no sábado será suficiente para conquistar o título com uma corrida de antecedência.

O Campeonato do Mundo de Equipas também está em aberto e é provável que chegue à última corrida. A Envision Racing lidera a tabela das equipas com 14 pontos de vantagem sobre a TAG Heuer Porsche, enquanto a Jaguar TCS Racing está em terceiro lugar com 228 pontos.