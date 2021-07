Fórmula E: Jaguar confirma permanência para a Gen 3 | AutoSport

Era algo já esperado mas que foi agora confirmado oficialmente. A Jaguar irá permanecer na Fórmula E, tendo-se comprometido com a nova regulamentação Gen 3.

A confirmação de que a Jaguar irá correr na Fórmula E até 2023 e além vem depois da Mahindra, Porsche, Nissan, DS e NIO333 terem feito o mesmo recentemente. Dragon Penske Autosport e Mercedes ainda não confirmaram formalmente as suas intenções, mas espera-se que o façam nas próximas semanas. Ambas as equipas a fazerem o registo para as novas regras.

A Jaguar vai apostar na continuidade de forma natural, olhando para os bons resultados que tem obtido recentemente. Se nos primeiros anos de competição vimos uma Jaguar pouco competitiva e talvez com um rumo algo incerto, agora temos uma estrutura sólida que produz excelentes resultados e que beneficia da experiência e da qualidade do trabalho da Williams Advanced Engineering (WAE), atual parceiro técnico, algo que se irá manter para a Gen 3.

A Jaguar foi a primeira equipa de fábrica da Fórmula E, com a sua estreia em 2016, adquirindo a licença à então descontinuada Trulli Formula E Team. A Jaguar tem no seu CV 59 corridas, 12 pódios e quatro vitórias sendo a primeira vitória conquistada por Mitch Evans na época 2018/2019 (Berlim) e a primeira pole na época anterior em Zurique, também por Mitch Evans que está presente no projeto desde a primeira época. Espera-se que Evans se mantenha na equipa, apesar de ser um dos alvos mais cobiçados deste mercado de transferência, mantendo a dupla com Sam Bird que tem um contrato de longa duração com a Jaguar.

A parceria com a WAE está a levantar algumas questões pois a parceira técnica da Jaguar será também a fornecedora oficial de baterias do campeonato para a Gen 3 (papel que na atual Gen 2 pertence à McLaren). A equipa da Jaguar tem uma base operacional e técnica na fábrica da Williams em Grove, Reino Unido, e também se expandiu recentemente ao ter uma instalação semi-permanente no aeródromo vizinho de Abingdon em Oxfordshire, que é utilizada como pista de teste. Craig Wilson é diretor de corridas da Jaguar Racing e diretor-geral da WAE, que a WAE colocou em prática fortes sistemas de confidencialidade para assegurar que os dados são mantidos separados. A Jaguar Racing diz que está muito claramente separada do resto da WAE, tanto física como eletronicamente. Acredita-se que as duas empresas têm sistemas de dados separados que garantem que não é possível aceder à informação da outra.

Depois de um arranque titubeante a Jaguar tem agora uma equipa forte, uma dupla de pilotos de grande nível, um carro competitivo e um projeto que poderá passar a incluir um programa de jovens pilotos. Esta aposta forte na Fórmula E segue a estratégia de eletrificação da marca que inclui um objectivo de “atingir zero emissões até 2036, e uma pegada de carbono neutra em toda a cadeia de abastecimento, operadores e produtos até 2039, de acordo com a Jaguar, sendo a Fórmula E a melhor montra para essa vontade de se tornar 100% elétrica.