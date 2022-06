Fórmula E, Jacarta: Vergne bate Félix da Costa na final e conquista a pole | AutoSport

Pela primeira vez desde a introdução do novo sistema de qualificação que dois carros da mesma equipa chegaram à final. Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa da DS Techeetah, chegaram à derradeira ronda para decidir quem ficaria com a pole e aí, o francês foi mais forte e conquistou a sua 15ª pole, batendo o recorde de Sebastien Buemi.

Na fase de grupos, no Grupo A, vimos Jean-Éric Vergne, Stoffel Vandoorne, Jake Dennis e Sébastien Buemi a conquistarem um lugar para a fase a eliminar, enquanto que no Grupo B foi António Félix da Costa a destacar-se, seguido de Edo Mortara, Pascal Wehrlein e Mitch Evans.

Nos quartos de final Félix da Costa enfrentou Buemi e não teve dificuldade em superar o piloto da Nissan, passando para as meias finais, tal como Mortara, que levou a melhor sobre Dennis, Vergne, que superou Wehrlein e Evans que suplantou Vandoorne.

Nas meias-finais tivemos Vergne vs Evans, com vantagem para o francês e Félix da Costa levou a melhor sobre Mortara.

No duelo final entre colegas de equipa, Vergne levou a melhor e conquistou a sua 15ª pole.

A corrida está agendada para às 9h, hora portuguesa e Félix da Costa está em posição privilegiada para conquistar um bom resultado nesta primeira visita da Fórmula E a Jacarta. Os DS Techeetah foram os mais rápidos no segundo treino livre do dia e desde então parecem a referência neste novo traçado. Veremos o que o nosso Félix da Costa consegue fazer, e já sabe que pode ajudar, votando no Fanboost.

