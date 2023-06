Fórmula E, Jacarta: Pascal Wehrlein regressa às vitórias; Félix da Costa recupera até 8º | AutoSport

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) venceu a primeira corrida da ronda dupla do E-Prix de Jacarta, décima prova da temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E. O piloto alemão instalou-se cedo na liderança do pelotão e defendeu todos os ataques para regressar ao lugar mais alto do pódio.

Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) foi quem arrancou da pole position no E-Prix de Jacarta, à frente de Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E), Pascal Wehrlein, Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne (DS Penske) e se manteve no primeiro posto nas primeiras voltas. No entanto, após 4 voltas, o piloto da Porsche assumiu a liderança e apesar das ativações do ‘Attack Mode’ mexerem com a classificação, Wehrlein continuou na frente do pelotão, mantendo Günther, Dennis, Vandoorne, Vergne e Nick Cassidy (Envision Racing) atrás de si. Cassidy lançou um ataque ao piloto francês da DS Penske, mas sem sucesso e com um toque entre ambos pelo meio.

Na volta 24 de 36 da primeira corrida em Jacarta, Dennis deixou Günther para trás e atacou Wehrlein, sem que este tivesse perdido o primeiro posto. Apesar do alemão ter menos energia do que os dois adversário que o perseguiam, conseguiu aguentar a liderança até ao final da corrida – que não teve qualquer Safety Car em pista – e vencer. Este resultado coloca-o de novo na luta pelo título após um período de alguns resultados mais fracos.

António Félix da Costa arrancou da 15ª posição da grelha de partida e conseguiu recuperar até alcançar o oitavo posto final, somando mais quatro pontos nas contas do mundial.

Dennis e Günther acompanharam Wehrlein no pódio, à frente de Vandoorne e Vergne. Seguiram-se Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing), Nick Cassidy, António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), Robin Frijns (ABT CUPRA Formula E Team) e Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team). Entre os pilotos da Jaguar TCS Racing houve novamente um toque, na fase final da corrida e que terminou com o abandono de Mitch Evans e o último posto de Sam Bird.

Foto: Sam Bloxham/Fórmula E