Fórmula E Jacarta, Mitch Evans: ” Os meus pneus traseiros perderam aderência” | AutoSport

Mitch Evans foi o grande vencedor do E-Prix de Jacarta. O piloto da Jaguar teve de passar por Jean-Éric Vergne e depois disso, conseguiu manter-se na frente da corrida. Mas no final ainda apanhou um susto, com a degradação dos pneus a ser elevada, o que colocou o neozelandês em apuros para as últimas voltas:

“Fui talvez um pouco cauteloso demais [no primeiro Attack Mode], apenas pensando no fim da corrida”, disse Evans, citado pelo autosport.com. “Com o segundo Attack Mode, esperava apenas apanhar o JEV [Vergne] um pouco mais depressa, mas não consegui r – foi bastante difícil encontrar o grande benefício com o Attack Mode de hoje apenas por causa da limitação dos pneus traseiros. Estava a conseguir um ritmo realmente bom após o Attack Mode, e fui-me aproximando. Optei por atacar na Curva 7. Corrida limpa. Depois disso, criei um pouco de espaço entre nós, esperava continuar assim, mas depois, de repente, com algumas voltas a dar, os meus pneus traseiros perderam aderência. Penso que ele recuperou um pouco. E depois, obviamente, o Edo [Mortara] estava a pressioná-lo, pelo que eles vieram na minha direção. Felizmente, a energia era bastante semelhante entre todos nós, pelo que isso foi uma vantagem na última volta”.