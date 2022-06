Fórmula E Jacarta, Jean-Éric Vergne: “Tenho quase a certeza que o poderíamos ter feito melhor” | AutoSport

Jean-Éric Vergne deixou escapar uma vitória em Jacarta. O piloto francês largou da pole mas não foi capaz de suster o ataque de Mitch Evans. O piloto Jaguar passou para a frente da corrida e a partir daí, Vergne teve de correr atrás do prejuízo, sem sucesso. No final, Vergne mostrou-se algo insatisfeito com o resultado final, destacando que a gestão de energia foi ótima, ao contrário da gestão das temperaturas, que foi o grande problema da corrida de hoje:

“Em termos de energia, foi ótimo. Foi na gestão da temperatura que provavelmente não estávamos muito bem, essa é a razão pela qual fui ultrapassado, mas preciso de voltar a ver isso com a equipa para ver o que aconteceu”, disse ele, citado pelo autosport.com. “Tenho quase a certeza que o poderíamos ter feito melhor, mas ganhamos juntos, perdemos juntos, Hoje foi o dia em que senti que poderia ter ganho. Mas por alguma razão que não compreendo bem agora, não o consegui”.

“Não tenho todas as cartas, acho que sei o que aconteceu, mas preferia guardá-lo para mim, neste momento. O que vos posso dizer é que me pediram para ir a um determinado modo, e esse modo estava a fazer-me levantar o pé muito mais cedo, com menos regeneração. E claro que o Mitch tinha muito mais velocidade e ficou surpreendido, pensou que eu tinha um problema, por isso foi em frente. Perguntei à equipa se era a coisa necessária a fazer ou não, mas não posso dizer ao certo”.