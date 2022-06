Fórmula E, Jacarta: Já pode votar no Fanboost | AutoSport

O Jakarta International E-Prix Circuit, situado no Ancol Beach City Resort, conta com um perímetro de 2.37km, num total de dezoito curvas, num misto de uma zona inicial bastante rápida, misturada com um último setor muito técnico, com curvas com bastante “banking”. Como habitual, o programa do fim de semana tem lugar no sábado, naturalmente com horas diferentes do habitual devido ao fuso horário. Na madrugada de sábado têm lugar as duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação, com a corrida marcada para as 09h00 de Portugal continental.

As votações do Fanboost já se encontram abertas e pode votar, aqui.

Horário do Jacarta E-Prix:

01h15 – Treino Livre 1

03h00 – Treino Livre 2

04h40 – Qualificação

09h00 – Corrida

Classificação do campeonato (após 8 de 16 rondas):