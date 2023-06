Fórmula E, Jacarta: Günther venceu e Félix da Costa foi um bom companheiro de equipa | AutoSport

Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) converteu a segunda Pole Positon consecutiva em vitória na corrida da 11ª ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E no E-Prix de Jacarta. O piloto alemão conseguiu distanciar-se dos restantes adversários e triunfou com quase três segundos de diferença, deitando por terra a ‘maldição’ de quem começava na pole não vencer a corrida.

Günther esteve ainda atrás de Jake Dennis (Avalanche Andretti) assim que o britânico assumiu a liderança nas primeiras ativações do ‘Attack Mode’, mas na altura de nova ativação, Günther passou para a frente do pelotão e conseguiu criar uma diferença suficiente para ultrapassar o piloto da Avalanche Andretti quando na volta 18 este também ativou de novo o ‘Attack Mode’. A partir daí, o piloto da Maserati MSG Racing manteve a diferença para o seu direto perseguidor e terminou com uma vantagem de 2,8 segundos sobre Dennis e mais de 18 segundos sobre terceiro classificado, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), algo que não é muito comum nas corridas da Fórmula E.

Ninguém tinha vencido por mais de dois segundos com a nova GEN3 desde a vitória de Dennis na abertura da temporada na Cidade do México e esta foi ainda a primeira vitória da marca Maserati num campeonato do mundo de monolugares desde a vitória de Juan-Manuel Fangio em 1957.

O líder da classificação do mundial de piloto à entrada para a 11ª ronda, Nick Cassidy (Envision Racing) teve problemas na corrida. O piloto da Envision Racing só não tinha conseguido pontuar uma vez esta época, mas cometeu um erro ao tentar ultrapassar Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), na volta 20, tocando no monolugar alemão e perdendo várias posições. Terminou na 19ª posição com danos no seu carro. Isso viria a revelar-se duplamente negativo para Cassidy, tendo em conta o segundo lugar conquistado por Dennis e o facto de Wehrlein ter alcançado o sexto lugar.

A dupla da Nissan, Sacha Fenestraz e Norman Nato garantiram o quarto e quinto lugares, respectivamente. A dupla conseguiu ultrapassar Stoffel Vandoorne (DS Penske) numa notável dupla manobra, que fez com que o belga fosse ainda atacado por Wehrlein, António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) e Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) e terminando no nono posto. A Envision Racing conquistou apenas 1 ponto com Sebastien Buemi a fechar o top 10.

A corrida de António Félix da Costa foi novamente de recuperação, tendo largado da 11ª posição, o piloto português terminou no sétimo posto. A partir de certa altura da corrida, além de ter deixado passar o seu companheiro de equipa que tem pretensões ao título mundial de pilotos, Félix da Costa foi o ‘guarda-costas’ de Wehrlein, resguardando o piloto alemão de algum ataque dos adversários, enquanto este tentava – sem sucesso – ultrapassar os pilotos da Nissan que seguiam à sua frente.

Os três primeiros classificados do mundial estão agora separados por apenas seis pontos, com Wehrlein na frente com 134 pontos, Dennis com 133 depois do seu quarto pódio consecutivo da temporada e Cassidy com 128. A TAG Heuer Porsche lidera a classificação dedicada aos construtores com 212 pontos, seguindo-se a Envision Racing com 190 pontos e a Jaguar TCS Racing em terceiro, com 171.

Foto: Andrew Ferraro