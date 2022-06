Fórmula E Jacarta, Félix da Costa: “Houve uma decisão da equipa na qualificação que eu entendo”￼ | AutoSport

Félix da Costa terminou na 4ª posição final em Jacarta, na 9ª prova da temporada do campeonato do Mundo de Formula E. O piloto Português foi o mais rápido nas sessões de grupos na qualificação, perdendo a pole position em prol de uma decisão de equipa. Na corrida, AFC esteve envolvido na luta do pódio, terminando na 4ª posição final. Próxima prova: Marraquexe (2 Julho)