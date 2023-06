Fórmula E, Jacarta, António Félix da Costa: “trabalhar para amanhã ter um dia bom” | AutoSport

As declarações de António Félix da Costa após a primeira de duas corridas do E-Prix de Jacarta. António Félix da Costa recuperou desde o 15⁰ lugar na grelha até à 8ª posição final, naquela que foi a décima corrida da temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E.

Amanhã há nova corrida, com transmissão a partir das 9 horas nos canais Eleven 1 e Eurosport 2.