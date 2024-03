Fórmula E introduz troféu para construtores | AutoSport

A Fórmula E introduziu um novo troféu dedicado exclusivamente aos construtores, previsto para ser apresentado pela primeira vez no final da temporada 2023/24, marcando um novo elemento competitivo no Campeonato do Mundo FIA.

O mundial conta com seis fabricantes – Electric Racing Technologies, Jaguar, Mahindra Racing, Nissan, Porsche e STELLANTIS – que fornecem 11 equipas. A pontuação para este troféu reflete a do campeonato de equipas, com pontos atribuídos com base no desempenho dos dois carros mais pontuados de cada construtor em cada corrida, sendo que o 1º lugar resulta na soma de 25 pontos; o 2º lugar, 18 pontos; o 3º lugar, 15 pontos, etc. Os pontos para a pole position e volta mais rápida também são contabilizados nos totais.

No final da época, durante a cerimónia de entrega de prémios da Fórmula E, será atribuído um troféu único ao construtor vencedor. Além disso, o vencedor receberá um distintivo de vencedor para ser exibido nos capacetes, carros e vestuário da equipa na época seguinte.

Alberto Longo, cofundador e diretor do campeonato da Fórmula E, disse que “este troféu está a ser preparado há muito tempo e representa um verdadeiro marco na evolução do campeonato, uma vez que capta o espírito competitivo que alimenta a Fórmula E”. O responsável acrescentou que “os nossos construtores estão no centro da nossa caminhada, ultrapassando os limites da tecnologia e da sustentabilidade no desporto automóvel. As suas contribuições são vitais, não só para moldar o futuro das corridas, mas também para fazer avançar a tecnologia dos veículos eléctricos para a estrada. Este troféu irá celebrar a sua inovação, o seu empenho e o seu papel na condução para um futuro mais sustentável”. Para aumentar o envolvimento dos fãs, a Fórmula E desenvolverá novos gráficos de transmissão, oferecendo informações sobre os diferentes grupos motopropulsores de cada carro, destacando os construtores em transmissões ao vivo.

Novas tabelas de classificação também serão lançadas, destacando os avanços competitivos dos fabricantes ao longo da temporada.