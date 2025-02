Fórmula E introduz sessão de treinos livres para estreantes

A Fórmula E vai introduzir uma sessão de treinos livres para ‘rookies’ como parte do Jeddah E-Prix, concebida especificamente para pilotos que nunca correram no campeonato.

A sessão de 40 minutos, programada para quinta-feira, 13 de fevereiro, proporcionará aos pilotos de outros campeonatos de automobilismo um tempo de pista valioso para descobrir o monolugar GEN3 Evo da Fórmula E.

É uma medida exclusivamente para estreantes, mas aberta a pilotos experientes de outras séries, que terão uma licença só para treinos livres. A sessão oferece experiência prática com a mais recente tecnologia da Fórmula E, capaz de atingir 0-100km/h em 1,82s, numa medida que se insere no compromisso da FIA e da Fórmula E com o desenvolvimento de futuros talentos do automobilismo.

As equipas têm de nomear um piloto sete dias antes do evento, o que significa que o line up será revelado nas próximas semanas.

Esta iniciativa surge na sequência do bem-sucedido teste feminino inaugural em Madrid, em outubro, e sublinha ainda mais a vontade da FIA e da Fórmula E na criação de percursos diversificados, bem como inclusivos para a próxima geração de pilotos de competição.