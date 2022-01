Fórmula E: Índia poderá ser o próximo destino | AutoSport

A Índia poderá ser o novo destino da Fórmula na próxima época. A cidade de Hyderabad, quarta maior cidade do país e um dos centros tecnológicos mais importantes, deverá ser o novo palco escolhido para a competição 100% elétrica.

A cidade indiana tem trabalhado desde o ano passado para receber a Fórmula E e a empresa Driven International deverá ficar projetar e construir a pista, tendo já sido responsável pelo projeto do circuito de Yas Marina em Abu Dhabi. Segundo a The Race, a prova deverá encontrar o seu lugar no calendário nos meses de janeiro ou fevereiro e a probabilidade de ser incluída no calendário do próximo ano é elevada. Pode ser o regresso de uma grande competição à Índia, depois da passagem fugaz da F1 pelo país.