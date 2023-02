Fórmula E, Índia/Hyderabad (4/16): Classificações/Resultados/Campeonatos | AutoSport

Jean-Éric Vergne venceu na estreia do e-Prix de Hyderabad, somando 11 vitórias totais na Fórmula E. Eis a classificação completa da prova indiana:

POS Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Jean-Éric Vergne DS Penske 46:01.099 2 Nick Cassidy Envision Racing +0.400 3 António Félix da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team +1.859 4 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team +2.855 5 Sérgio Sette Câmara NIO 333 Racing FE Team +3.523 6 Oliver Rowland Mahindra Racing +7.138 7 Norman Nato Nissan Formula E Team +7.318 8 Stoffel Vandoorne DS Penske +7.564 9 André Lotterer Avalanche Andretti Formula E +8.703 10 Edoardo Mortara Maserati MSG Racing +9.073 11 Nico Müller ABT CUPRA Formula E Team +10.622 12 Sacha Fenestraz Nissan Formula E Team +11.635 13 Maximilian Günther Maserati MSG Racing +15.446 14 Lucas di Grassi Mahindra Racing +15.999 15 Sébastien Buemi Envision Racing +17.735 16 Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E +1:10.562 NC René Rast NEOM McLaren Formula E Team NC Jake Hughes NEOM McLaren Formula E Team NC Sam Bird Jaguar TCS Racing NC Dan Ticktum NIO 333 Racing FE Team NC Mitch Evans Jaguar TCS Racing NC Kelvin van der Linde ABT CUPRA Formula E Team

Após a quarta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E, as classificações ficam assim ordenadas:

Por pilotos

Pos. Piloto Pts 1 Pascal Wehrlein 80 2 Jake Dennis 62 3 Jean-Éric Vergne 31 4 Sébastien Buemi 31 5 Nick Cassidy 28 6 Sam Bird 28 7 Jake Hughes 27 8 René Rast 26 9 António Félix da Costa 21 10 Lucas di Grassi 18 11 André Lotterer 16 12 Mitch Evans 14 13 Sérgio Sette Câmara 10 14 Oliver Rowland 8 15 Norman Nato 7 16 Stoffel Vandoorne 5 17 Sacha Fenestraz 4 18 Edoardo Mortara 3 19 Dan Ticktum 1 20 Maximilian Günther 0 21 Nico Müller 0 22 Kelvin van der Linde 0 – Robin Frijns —

Por equipas

POS Equipa PTS. 1 TAG Heuer Porsche Formula E Team 101 pts 2 Avalanche Andretti Formula E 78 pts 3 Envision Racing 59 pts 4 NEOM McLaren Formula E Team 53 pts 5 Jaguar TCS Racing 42 pts 6 DS Penske 36 pts 7 Mahindra Racing 26 pts 8 NIO 333 Racing 11 pts 9 Nissan Formula E Team 11 pts 10 Maserati MSG Racing 3 pts 11 ABT CUPRA Formula E Team 0 pts

Foto: Sam Bloxham