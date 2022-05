Fórmula E: Ida a São Paulo confirmada | AutoSport

Está confirmada a ida da Fórmula E ao Brasil. O Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA e a Cidade de São Paulo, juntamente com a SPTuris e a GL Events, assinaram um contrato no E-Prix do Mónaco que irá ver pela primeira vez a série de corridas totalmente elétrica a caminho do Brasil, sujeito à aprovação da FIA.

O acordo de cinco anos, com a opção de renovação, significa que a cidade de São Paulo poderá ser anfitriã do campeonato mundial de desporto motorizado elétrico da 9ª temporada – o início da nova era Gen3 da Fórmula E.

“Estamos encantados por o Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA visitar o Brasil pela primeira vez enquanto se aguarda a aprovação no Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA em Junho”, diz Alberto Longo, Co-Fundador da Fórmula E e Chief Championship Officer. “O país tem uma enorme e antiga paixão pelo desporto automóvel, é um grande mercado como um dos maiores países do mundo, e São Paulo em si é um local histórico de corrida.”

Ricardo Nunes, presidente da câmara de São Paulo, saudou o acordo: “A realização de um E-Prix está completamente alinhada com os objetivos da cidade: atrair eventos que promovam a imagem de São Paulo para todo o mundo, movimentar a economia e criar empregos com o turismo de eventos; além disso, fomentar o desenvolvimento sustentável”.

A notícia foi bem recebida pelo piloto brasileiro no Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA, Lucas di Grassi:

“A notícia de São Paulo acolher a próxima geração da Fórmula E é música para os meus ouvidos. Este marco não só significa o regresso do auge do desporto automóvel elétrico à América do Sul, como é um passo importante para a eletrificação do mercado automóvel brasileiro. Numa nota pessoal, não há nada como o orgulho e a incrível energia dos fãs brasileiros, pelo que seria um sonho tornado realidade para mim correr neste campeonato em frente a uma multidão em casa”.