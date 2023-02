Fórmula E, Hyderabad: Problema de Software na origem do acidente de Pascal Wehrlein | AutoSport

Pascal Wehrlein apanhou um grande susto nos treinos do e-Prix de Hyderabad, quando perdeu o controlo do carro e embateu com violência contra as proteções da pista. Um problema de software terá estado na origem do problema

Os carros com unidades motrizes Porsche ficaram nas boxes durante o resto do TL1, enquanto a marca procurava soluções para o problema. Embora só seja confirmado após mais investigações após Hyderabad, Porsche acredita que a questão pode estar na forma como os sistemas de luzes LED utilizados nos automóveis se estão a integrar na unidade de controlo do veículo. Estas são fornecidas pela Spark Racing Technologies através de um outro fornecedor.

O diretor da equipa Avalanche Andretti, Roger Griffiths, explicou à The Race como os potenciais problemas podem surgir com a confusão do sistema dentro dos carros Gen3.

“O problema é quando um CAN [Controller Area Network] recebe informação incorreta, qualquer coisa pode acontecer”, disse Griffiths.

“Penso que assim que eles [Porsche] começaram a investigar, perceberam que não compreendiam completamente e depois perceberam que não era apenas um simples caso de, ‘Oh, vamos apenas fazer algumas linhas de mudança de código [software]”, tiveram de inventar algo experimentado e testado e todos nós tivemos de mudar para isso”.

O carro Gen3 tem uma rede de comunicação com múltiplas entradas ao vivo no seu interior. Isto inclui as luzes LED concebidas para mostrar em que modos de potência se encontram os carros durante as sessões ao vivo. Ora, se um desses sistemas tiver problemas, pode influenciar os restantes e provocar um erro que motive este tipo de incidentes. As luzes dos carros não têm funcionado da forma como se esperava, com alguns carros a aparecerem com luzes desligadas, ou apenas com luz azul, sem mudança de cor quando passam no Attack Mode, sinalizando a mudança de modo de potência. Em Diriyah, as equipas terão recebido novas luzes, mas as equipas não se sentiram confortáveis com elas, e algumas reverteram para as luzes que tinham, mesmo que isso implicasse não mudar de cor. Este é mais um problema a juntar ao muitos que têm assolado os monolugares deste ano.