Fórmula E, Hyderabad: Mitch Evans faz a pole em qualificação atribulada | AutoSport

Entrando no fim de semana de estreia de Hyderabad, sabia-se que havia ainda muitas arestas por limar nesta nova pista. E isso ficou claro na qualificação. Os limites de pista foram ponto de discussão e levaram até a que um carro fizesse um duelo sozinho. Mas para as contas finais, ficou a pole de Mitch Evans (Jaguar TCS Racing).

Como sempre, a qualificação começou com a fase de grupos, com 11 pilotos em cada grupo a lutar por uma das quatro vagas por grupo para passar à fase a eliminar. António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) estava inserido no Grupo 1 (pilotos cujo número de classificação é ímpar, Grupo 2 com números pares) e logo aí a questão dos limites de pista fez-se notar. A primeira chicane foi uma adição de última hora para promover mais recuperação de energia e reduzir a velocidade de aproximação ao gancho, mas dados os atrasos na conclusão dos trabalhos da pista, não foi possível colocar corretores em toda a extensão necessária, pelo que os limites de pista passariam a ser controlados por vídeo. Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team) viu as suas melhores voltas apagadas, mas não pelos limites de pista. O piloto da McLaren fez o tempo o melhor tempo, vendo o seu registo apagado pouco depois por não ter respeitado o tempo mínimo de paragem nas boxes. Hughes tinha feito o melhor tempo seguido de Evans, Sasha Fenestraz (Nissan Formula E Team) e Sebastian Buemi (Envision Racing). Max Gunther (Maserati MSG Racing) foi quem lucrou com a penalização do piloto da McLaren, com uma vaga na fase a eliminar. Félix da Costa fez apenas o oitavo tempo, a 0.6 seg. do melhor registo.

O segundo grupo ficou marcado pelos limites de pista e pela bandeira vermelha motivada por Kelvin van der Linde (ABT CUPRA Formula E Team), com mais um problema no sistema de travagem, com uma interrupção demorada. Nas contas do grupo, René Rast (Neom McLaren Formula E Team) fez o melhor tempo, seguido de Jean-Éric Vergne (DS Penske), Sam Bird (Jaguar TCS Racing) e Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing).

Your Duels semi-finalists 🇮🇳@GreenkoIndia #HyderabadEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 11, 2023

O primeiro duelo dos quartos de final foi entre Buemi e Fenestraz, com Buemi a levar a melhor. O segundo duelo foi entre Evans e Gunther, com vantagem para o piloto da Jaguar. O terceiro duelo acabou em polémica com Sam Bird a levar a melhor sobre Vergne, mas veria o seu tempo apagado. O último duelo dos quartos foi entre Rast e Mortara, com o último a levar a melhor em pista. Nesta fase, a qualificação sofreu um adiamento com os comissários a verificarem as voltas, o que levou a que Bird, Rast e Mortara ficassem sem tempos. Assim, Vergne acabaria por fazer a meia-final sozinho, tendo acesso garantido à final. Na segunda meia-final, Evans levou a melhor sobre Buemi. Na final, Evans conseguiu suplantar o francês e alcançou assim a pole para a corrida desta manhã.

Félix da Costa ficou assim no 13º para a sua 100ª corrida na competição, num fim de semana atribulado. Primeiro o acidente de Pascal Wehrlein, que levou a uma ida ao hospital, com as unidades motrizes Porsche a ficarem de repente pouco competitivas, sem qualquer monolugar, com unidades germânicas a passarem à fase a eliminar. Na qualificação, a eliminação de tempos por limites de pista e um piloto fazer uma volta sozinho numa meia-final, é um sinal claramente negativo para o espetáculo.

A corrida está agendada para as 09:30