Fórmula E Hyderabad, Félix da Costa: “Nunca desistimos” (Vídeo) | AutoSport

Visivelmente emocionado, António Félix da Costa falou no final da corrida em Hyderabad, Índia, onde conseguiu mais um pódio na Fórmula E, este especial, o seu primeiro pelas cores da Porsche.

Depois de largar da 13ª posição da grelha, o piloto da Porsche fez uma corrida sempre ao ataque, recuperando dez posições, para terminar no 3⁰ lugar, naquela que foi a quarta prova da temporada do Mundial de Fórmula E. Uma grande demonstração de talento do piloto luso, para celebrar da melhor forma a sua centésima corrida na Fórmula E