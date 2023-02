Fórmula E Hyderabad, Félix da Costa: “Este pódio parecia que estava escrito” | AutoSport

Um António Félix da Costa aliviado, no final da louca corrida de Hyderabad. O #13 da Porsche não começou bem o ano, mas na quarta corrida de 2023, a sua 100ª corrida, Félix da Costa conseguiu um merecido pódio.

Largando de 13º, AFC teve de trabalhar muito. Começou bem a corrida e ganhou muitas posições, mas acabou por perder num duelo em pista. Recuperou, aproveitou os erros alheios e cruzou a linha de meta em quarto. Uma penalização a Sébastien Buemi, por exceder a energia máxima permitida, abriu as portas ao pódio. De 13º a 3º. Uma excelente forma de festejar o primeiro pódio pela Porsche e uma injeção de moral para o centenário piloto. No final, Félix da Costa estava aliviado e feliz pelo resultado:

“Este pódio parecia que estava escrito. A corrida começou bem, mas fui apertado por [Jake] Dennis e perdi muitas posições. Mantive-me calmo, voltei a ganhar posições, gerindo a energia da melhor forma. Não tem sido um começo fácil para mim e foi um dia de muitas emoções. Olhando para as 99 corridas que tinha feito até aqui, onde estou agora e as coisas não estarem a correr bem como gostaria. Não posso ficar satisfeito com a forma como estou a qualificar nesta fase. Mas tenho uma equipa fantástica comigo, que me motiva e me dá as ferramentas para fazer melhor. É apenas uma questão de tempo até fazermos um bom trabalho em qualificação, pois temos um carro que é muito bom em corrida. Fiz este caminho todo até a Índia e vou para casa com um pódio na minha 100ª corrida, por isso estou feliz. Aconteceu muita coisa. Estive feliz, chateado, calmo, stressado. Mas trabalhamos bem durante toda a corrida e acho que isso deve-se à experiência acumulada de 100 corridas. “