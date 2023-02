Fórmula E: Hyderabad contra o relógio para ter tudo pronto (horários) | AutoSport

Hyderabad é uma das estreias deste ano da Fórmula E. A cidade do sul da Índia foi escolhida como palco para receber a quarta corrida do ano, mas dada a rapidez de todo o processo, há ainda obras a decorrer para receber a primeira prova.

Desde 2013 que a Índia não recebia um evento internacional de automobilismo com monolugares e o entusiasmo em volta deste evento é grande. As primeiras conversações decorreram em 2021 e desde então que a entrada no calendário de Hyderabad tem sido trabalhada. Mas há ainda muitos pormenores de última hora que estão a ser resolvidos e trabalha-se contra o relógio para ter tudo pronto na quinta-feira, um dia antes de os carros irem para a pista, com os treinos livres a decorrerem na sexta, e corrida agendada para sábado.

A Fórmula E assinou um acordo de quatro anos com Hyderabad, que deverá tornar-se uma das três corridas asiáticas permanentes ao lado de Jacarta e Sanya em Hainan, China. Para já tudo se prepara a ritmo acelerado para receber a primeira corrida

Horários do e-Prix de Hyderabad

Sexta-feira, 10 de fevereiro

Treino livre 1 – 10:55

Sábado, 11 de fevereiro

Treino Livre 2 – 02:35

Qualificação – 5:10

Corrida – 09:30