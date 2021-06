Fórmula E: horários e campeonato | AutoSport

Ainda sobre o circuito de Puebla, intitulado Autódromo Miguel E. Abed, com um perímetro de 2.98km e um total de quinze curvas, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, que conta com uma parte oval na entrada da reta da meta. Para este fim-de-semana estão agendadas duas corridas, uma sábado, outra domingo. No Sábado estão marcadas duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação. A corrida, com um total de 45 minutos acrescida de uma volta, terá inicio às 22h00 (hora portuguesa), com transmissão em direto tanto no Eurosport como na Eleven Sports, a partir das 21h30. No Domingo a dose repete-se com nova qualificação, seguida da corrida, sempre às 22h00 e novamente com transmissão em direto no Eurosport e na Eleven Sport, a partir das 21h30.

Campeonatos